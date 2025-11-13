사진=정다연 기자

사진=정다연 기자

사진=정다연 기자

사진=정다연 기자

감성 발라드 그룹 출신 조권이 두 번 연속 같은 뮤지컬 무대에 서게 됐다.13일 오후 서울 강남구 코엑스아티움에서 뮤지컬 '렌트' 프레스콜이 열렸다. 이날 행사에는 배우 이해준, 유현석, 유태양을 비롯해 진태화, 양희준, 김수하, 솔지, 조권, 황순종, 장지후, 황건하, 김려원, 김수연, 정다희, 이아름솔, 구준모 등이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'렌트'는 1996년 브로드웨이에서 첫 막을 올렸다. 푸치니의 오페라 '라보엠'(La Bohême)을 현대화한 작품으로, 뉴욕 이스트 빌리지에 모여 사는 예술가들의 치열한 삶을 그린 작품이다. 동성애, 에이즈, 마약 등 시대의 금기를 마주하며 청춘들의 진짜 목소리를 세상에 울려 퍼지게 해 세대를 넘어선 공감과 위로의 메시지를 전하고 있다.발라드 그룹 2AM 멤버 조권은 이번 '렌트' 참여가 지난 시즌에 이은 두 번째 무대다. 그는 소감으로 "같은 역할을 맡게 돼 쭉 이어져 온 것 같은 편안한 느낌"이라고 밝혔다.그는 "고향에 온 듯한 느낌을 많이 받았다"며 "부담이 있었지만 사랑을 전달하기 위해 즐겁고 행복하게 연습했다"고 말했다. 이어 그는 "여기에 저희의 서사가 쌓이다 보니 '렌트'가 주는 특별함을 더욱 잘 드러내게 된 것 같다"며 "'공연을 잘 마칠 수 있지 않을까' 싶다. 환생한 기분이고 아주 행복하다"고 강조했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr