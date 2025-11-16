사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 日 EP 1집 'PREZENT(프레젠트)'와 스페셜 EP 'ICONIK(아이코닉)'으로 2025년에만 일본 레코드협회(RIAJ) 플래티넘 인증을 2연속 획득하며, 현지에서 강력한 음반 파워를 다시 한번 입증했다.올해 초 발매된 '프레젠트'는 발매 첫 주 판매량 자체 신기록을 세우며 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹에서 각각 1위를 차지했다. 특히 발매한지 단 2주 만에 일본 레코드협회로부터 플래티넘 인증을 획득했으며, 빌보드 재팬 2025년 상반기 결산 '톱 앨범 세일즈'에서 4위를 차지해 제로베이스원의 현지 존재감을 공식적으로 각인했다.이러한 상승세는 스페셜 EP '아이코닉'으로도 이어졌다. 지난 10월 발매한 '아이코닉'은 오리콘 주간 앨범·주간 합산 앨범 랭킹 2위, 타워레코드 전점 종합 앨범 차트 1위, 빌보드 재팬 톱 앨범 세일즈 2위 등 발매 직후 주요 차트에서 압도적인 성적을 거두며 성공적으로 자리를 잡았다. 동시에 오리콘 데일리 앨범 랭킹에 7일 연속 10위권에 안착하는 등 꾸준한 판매 흐름을 이어간 끝에 플래티넘 인증을 달성, 두 작품 연속 플래티넘이라는 기록을 세웠다.음원 부문에서도 존재감이 확연했다. 지난 1월 선공개된 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'의 수록곡 '닥터! 닥터!(Doctor! Doctor!)'는 발매 9개월 후에도 불구하고, 오리콘 주간 스트리밍 급상승 랭킹 1위를 기록하며 깜짝 역주행을 기록해 놀라움을 안겼다.제로베이스원은 9월 정규 1집 발매 후 단 1주일간의 음악방송 활동을 마치고 월드투어에 돌입했다. 일부 팬들 사이에서는 "계약 만료가 얼마 남지 않은 시점에서 국내 활동은 활발하지 않고, 투어와 팬 사인회만 이어지고 있다"며 아쉬움을 표했다.제로베이스원은 2025 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''를 통해 글로벌 영향력을 키워가고 있다. 지난 10월 서울에서 막을 올린 뒤 방콕, 사이타마, 쿠알라룸푸르를 방문했으며 싱가포르, 타이베이, 홍콩 공연을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr