194억 건물주라고 알려진 이정현의 둘째 딸 서우가 귀여운 매력을 뽐낸다.14일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이정현 둘째 딸 서우의 폭풍 성장이 공개된다. 엄마 뱃속에서 '복덩이'라는 태명으로 불릴 때부터 '편스토랑'과 함께 한 서우가 무럭무럭 자라 깜찍함을 뽐내며 금요일 저녁 안방 시청자를 사로잡을 전망. 특히 사랑꾼 연하 남편 고우림까지 서우의 매력에 푹 빠졌다고 해 본 방송에 대한 궁금증을 더한다.이정현이 둘째 서우의 이유식을 준비했다. 최근 자기 주도 이유식을 시작했다는 서우는 아기자기한 식판에 놓인 비트, 키위 등을 보더니 먼저 비트를 꼬물꼬물 손으로 야무지게 잡아 입으로 쏙 가져갔다. 오늘 처음 먹어보는 것들이라 과연 잘 먹을지 궁금한 가운데, 서우는 비트가 맛있는지 박수를 치며 좋아했다.오물오물 움직이는 작은 입, 비트 때문에 빨갛게 물든 얼굴, 계속되는 서우의 빙그레 미소까지. 귀여움이 폭발하는 이유식 먹방에 '편스토랑' 식구들도 "정말 귀여워!"를 연발했다. 비트에 이어 새콤한 키위도 처음으로 맛본 서우의 반응은 과연 어땠을까.무엇보다 잘 먹는 서우의 모습이 흐뭇함을 유발했다. 꼬물꼬물 열심히 먹어 어느덧 식판을 싹 비운 것. 이정현은 "서우가 먹는 것을 정말 좋아한다"라며 "서아는 잘 안 먹어서 먹이느라 고생했는데 서우가 잘 먹어서 행복하다"라고 말했다. 한 번 더 깜찍한 미소를 보여주는 서우 덕분에 '편스토랑' 스튜디오도 발칵 뒤집어졌다고.그중에서도 김연아의 사랑꾼 연하 남편 고우림이 서우의 매력에 푹 빠져 눈길을 끌었다. VCR 속 서우에 초집중한 고우림은 계속해서 "너무 예쁘다", "사랑스럽다"라고 감탄했다. 고우림의 서우 홀릭에 서아X서우 엄마 이정현은 어떤 반응을 보였을까. 서우의 귀요미 이유식 먹방까지 모두 만날 수 있는 '편스토랑'은 14일 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr