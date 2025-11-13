/ 사진=텐아시아DB

방송인 이수지가 예능 '자매다방'에 합류했다. 이수지는 현재 '직장인들' '마이턴' '잘 빠지는 연애' 등 올해에만 3개 프로그램에서 고정 출연을 알렸다.쿠팡플레이 예능 '자매다방'이 11월 15일(토) 저녁 8시 첫 공개를 앞두고, 2차 예고편을 전격 공개했다. '자매다방'은 수지, 이랑 자매가 오늘의 수다 한 스푼, 낭만 두 스푼을 더해 최고의 스타 손님들과 함께 즐기는 다방 토크쇼다.이번 영상에서는 다방 사장 이수지와 직원이자 언니 정이랑의 ‘찐 자매 케미’가 유쾌하게 펼쳐지며, 첫 손님으로 등장하는 '모범택시3' 배우진의 활약을 예고한다.공개된 예고편 속 이수지는 “우리 언니고, 제가 동생이어서 여기가 자매다방이에요. 우리는 사람 좋아서 하는 장사입니다”라며, 5대째 이어온 자매다방의 사장다운 여유와 재치를 뽐낸다. 정이랑은 “더티 커피 제 전문이에요”라며 능청스럽게 잔을 휘저어 손님들을 놀라게 하고, 이에 수지는 “자매의 사랑이 들어갔으니까 괜찮아요”라며 너스레를 떤다.'모범택시3' 의 ‘무지개 운수’ 5인방, 배우 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람이 자매다방의 첫 손님으로 등장하자마자 “이야, 자매다방 대단하다”는 감탄과 함께 분위기를 단숨에 달군다.쿠팡플레이 예능 '자매다방' 은 11월 15일(토) 저녁 8시 쿠팡플레이에서 첫 공개 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr