사진=MBC

사진=MBC

강태오가 주연을 맡은 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'(이하 '이강달')이 오랜만에 3%대 시청률을 나타내며 순조롭게 출발했다. 앞서 MBC는 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 여러 작품에서 1%대 시청률에 머물며 아쉬움을 남겼다. '이강달'의 전작인 '달까지 가자'는 최저 시청률 1.2%를 찍었고 '이강달'은 지난 7일 첫 방송에서 3.8%의 시청률을 기록했다.첫 방송부터 흥미진진한 전개로 시청자들을 사로잡은 '이강달'에서는 복수의 칼날을 갈고 있는 세자 이강(강태오 분)과 왕실을 제 손아귀에 넣으려는 좌상 김한철(진구 분)의 대립이 본격적으로 심화될 예정이다. 이에 앞서 권력 암투로 얼룩진 왕실 가계도를 전격 분석해 봤다.이강은 국왕인 아버지 이희(김남희 분)를 대리해 청정 중인 세자다. 과거 어머니는 의문의 독약 사건으로 사망, 세자빈은 이 사건의 범인으로 의심받다 폐위된 후 결백을 주장하며 자결해, 한 해에 두 사람을 모두 잃었다. 이강은 이에 대해 복수를 하기 위해 사치에 온 신경을 쏟는 척 대신들의 눈을 가린 채 진실을 파헤치고 있다.이 모든 일을 꾸민 것은 다름 아닌 김한철로, 아버지 이희도 그에게 압박받고 있다. 이희는 선왕의 배다른 형제로 계사년에 선왕이 의문사한 뒤 갑작스럽게 즉위하였지만, 현재 김한철로 인해 정사를 돌볼 수 없는 상태로 몰려 국정에서 물러났다.대왕대비 한씨(남기애 분) 역시 김한철이 왕실 내 권력을 쥐는 것을 경계하고 있다. 계사년에 아들이 죽은 후 원자와 계비까지 모두 의문사하면서 권력을 이을 길이 없어진 것. 그 때문에 김한철의 여식이 세자빈이 되는 것을 막고 어떻게든 본인의 사람이 원손을 낳길 바라며 온갖 수단과 방법을 강구하고 있다.그런 대왕대비 한 씨의 유일한 핏줄은 아직 남아있다. 이는 바로 선왕의 적장자였던 제운대군 이운(이신영 분)으로 과거 어머니가 사통죄로 사사되고 자신도 폐위되어 현재는 그저 왕친으로 유유자적하게 지내고 있다. 다만 이는 대왕대비 한씨가 자신의 소행이었다고 언급한 바 있어 또 어떤 사연이 있는 것인지 눈길이 쏠린다.복잡한 사건들이 얽히고설켜 왕실의 혼란이 계속되고 있는 가운데 이강이 과연 계사년 사건과 더불어 이 모든 일들의 진실을 밝혀낼 수 있을지 궁금해진다. 특히 폐세자인 이운과도 힘을 합쳐 움직이고 있는 만큼 이 운명의 소용돌이 앞에 선 두 왕자의 행보에도 관심이 집중된다.'이강달'은 오는 14일(금) 방송될 3회부터 확대 편성되어 10분 빠른 밤 9시 40분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr