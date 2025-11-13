사진=노윤서 SNS

배우 노윤서가 수능 꿀팁을 전수했다.노윤서는 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "수험생 여러분, 내일 배부르고 따듯하게 장전하고 나가셔서 어떠한 시련의 문제를 마주하더라도 '요놈 해치워주겠다'라는 마음으로 임하라"고 수능 응시 꿀팁을 전수했다.이어 그는 "꽤 강한 몬제들을 만나면 빠르게 패스하라"며 행운 가득한 시험을 치르고 오길 바라겠다"고 진심을 전했다.그러면서 그는 "제 동생도 이번에 수능을 치뤄 저도 떨린다"면서 "온 마음을 담아 응원하겠습니다"라고 수험생들을 응원했다.한편 2022년 드라마 '우리들의 블루스'로 데뷔한 노윤서는 이화여대 서영화과 학생이라는 사실이 뒤늦게 알려지며 주목을 받았다.노윤서는 배우 남주혁과 넷플릭스 오리지널 시리즈 '동궁'에 출연한다. '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천(남주혁 분)과 비밀을 품은 궁녀 생강(노윤서 분), 그리고 왕(조승우 분)이 동궁에 얽힌 저주를 파헤치는 미스터리 사극이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr