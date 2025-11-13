이이경도 하차 했는데…주우재, '유라인' 아니었다 "박명수보다 훨씬 나아" ('옥문아')

사진=텐아시아DB

주우재가 이승철 라인에 합류한다.오는 13일 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들(이하 ‘옥문아’)에서는 자타공인 ‘라이브 황제’ 가수 이승철이 옥탑방 손님으로 찾아온다. 이런 가운데 주우재가 이승철의 원픽이 된다고 해 눈길을 끈다.이날 주우재는 가을 하면 떠오르는 가수로 “신승환 형님 아니냐”고 목소리를 높이더니, 이승철이 등장하자 “형님 라이브 영상을 많이 봤는데, 숨소리까지 컨트롤하신다”며 순식간에 아부 모드로 전환한다. 이승철은 “아까는 신승환 말하지 않았냐”라고 콕 집은 것도 잠시, “나도 자기 영상 봤다. 조회수 잘 나오더라”라며 화답한다. 이어 이승철은 ‘조회수 치트키’로 급부상한 주우재의 활약에 “주우재가 박명수보다 훨씬 낫다”며 '승철 라인'으로 픽해 웃음을 자아낸다.내친김에 주우재는 이승철 앞에서 즉석 노래 테스트까지 받는다. 앞서 주우재는 십센치의 '너에게 닿기를' 커버 영상으로 인급동(인기 급상승 동영상) 1위에 오르며 가창력을 뽐낸 바 있다. 주우재는 이승철 앞에서 웃음기 싹 뺀 생라이브를 선보여 모두를 놀라게 한다. 심지어 이승철이 1대 1 보컬 트레이닝까지 나서며 수제자 만들기에 나서자, 주우재는 코를 덥석 잡는 이승철의 코칭에 “감동이에요”라며 한순간에 ‘잘난 척 주우재’에서 ‘겸손한 주우재’로 탈바꿈한다. 이에 김숙은 “주우재는 이제 이승철 라인이야”라며 부러움을 감추지 못한다.한편, 주우재는 현재 '놀면 뭐하니'에서 유재석, 하하와 함께 출연 중이다. 3년간 함께했던 이이경은 최근 마지막 인사도 없이 '놀면 뭐하니'를 하차했다. 지난 8일 '놀면 뭐하니' 방송에서 유재석은 "기사를 통해 많은 분들이 알고 계시겠지만, 드라마, 영화 스케줄이 굉장히 많아서 하차하게 됐다"며 "'놀뭐' 결방과 날짜 밀림으로 인사를 드리지 못하고 가게 됐다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr