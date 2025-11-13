텐아시아 DB

사진 제공 : KBS 2TV

이승철이 딸들의 이야기를 늘어놓는다.오늘(13일) 방송되는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 대한민국 레전드 보컬인 이승철이 출연한다.큰딸 결혼식을 치른 지 이틀 만에 옥탑방을 찾은 이승철은 이날 생생하게 딸의 결혼식 후일담을 전한다. 김성주에게 직접 전화해 사회를 부탁하고, 가수 잔나비·이무진을 축가로 섭외하며 결혼식 준비에 만전을 기했다고. 그는 딸을 위해 결혼식 2부에서 황제 밴드와 오케스트라 팀을 대동해 미니 콘서트까지 열었다고 밝혔다. 그때 당시 딸을 울렸던 곡을 부르며 옥탑방을 감동으로 물들이기도 했다고.이어 이승철은 사위와의 첫 만남을 회상하며, 사위가 너무 괜찮아서 쾌속으로 결혼을 승낙했다고 털어놔 모두를 놀라게 했다. 술과 담배를 즐기지 않고, 신발 3켤레만 갖고 있는 사위의 검소한 모습을 보고 첫눈에 사윗감임을 직감했다 밝힌 것. 이승철은 결혼 승낙 후 자신의 단골 양복집에 사위를 데려가 양복 수십 벌을 사줬다며 사위를 향한 사랑을 한껏 드러냈다. 또 주우재급 훤칠한 기럭지를 가진 사위를 자랑하며 “사위와 딸이 팔다리가 길쭉해 손주가 기대된다”라고 말했다.또 이날 이승철은 넘사벽 두뇌를 지닌 ‘공부 천재’ 둘째 딸의 근황도 밝힐 예정. 어떤 분야든 웬만하면 전국 3-5등 안에 들 정도로 만능 능력캐인 이승철의 둘째딸은 실제로 전국체전에 출전할 정도로 출중한 다이빙 실력을 가졌다는데. 이 외에도 리듬체조, 스키, 성악 등 예체능 분야를 섭렵한 딸은 돌연 “내가 했던 것 중 공부가 가장 쉬운 것 같다”라며 공부의 길을 택했다고. MIT와 존스 홉킨스 의대를 목표로 공부 중인 둘째 딸의 근황은 오늘 저녁 8시 30분 KBS2 ’옥탑방의 문제아들‘에서 모두 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr