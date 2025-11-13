사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 신곡을 발표한다.소속사 측은 13일 0시 공식 채널을 통해 디지털 싱글 'Lucky (Korean Ver.)' 커밍순 포스터를 공개했다. 공개된 포스터에서 멤버들은 올드카와 도로를 배경으로 강렬한 눈빛을 드러냈다.신곡 'Lucky (Korean Ver.)'는 지난 5일 발매된 일본 데뷔 앨범 'TOKYO MISSION START'의 타이틀곡 'Lucky'를 한국어로 재해석한 버전이다. 이 곡은 발매 직후 일본 오리콘 차트에 진입하며 주목받았다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 새 디지털 싱글 'Lucky (Korean Ver.)'는 18일 오후 6시 국내 주요 음원사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr