'연봉 18억' 미혼부 축구 선수, '나혼산' 뜬다…주인공은 '맨유 출신' 제시 린가드

사진제공=MBC

MBC ‘나 혼자 산다’에 레전드 축구 선수 ‘제시 린가드’가 출격한다. 한국살이 2년 차 ‘린가드 하우스’와 완벽하게 ‘K-패치’ 된 그의 한국 일상이 최초 공개될 예정이다. 그는 미혼부로, 2025년 18억 연봉은 받은 것으로 알려졌따.오는 14일 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서는 ‘K리그’의 슈퍼 스타, 축구 선수 ‘제시 린가드’의 한국 살이가 최초 공개된다.잉글랜드 프리미어리그 명문팀 맨체스터 유나이티드에서 세계적인 선수로 활약한 제시 린가드는 지난해 2월 뜨거운 환영 속에 K리그에 입성해 FC서울의 선봉장으로 역대급 기록을 세우고 있다. 그의 '나 혼자 산다' 출연 소식에 축구 팬은 물론 많은 시청자의 기대와 관심이 쏠린 상황.공개된 사진에는 뻥 뚫린 한강뷰를 자랑하는 ‘린가드 하우스’와 제시 린가드의 모닝 루틴, 그리고 눈에서 꿀이 떨어지는 ‘딸 바보’의 면모가 고스란히 담겨 있다. 집안 곳곳에 자리한 각종 'K-오브제'가 시선을 사로잡는다.헤어캡을 쓴 채 아침을 맞이한 제시 린가드는 “너무 추워~”라며 침대에서 일어날 줄 모른다. 힘겹게 몸을 일으킨 그는 물티슈로 고양이 세수를 하고, 거실로 나와 소파 위를 뒹굴며 사랑스러운 딸과 영상통화로 행복한 시간을 보낸다.이어 그는 외출 준비에 나선다. 개성 넘치는 패션을 추구하는 그의 드레스룸에는 다양한 패션 아이템과 유니폼이 빼곡히 채워져 눈길을 끈다. 제시 린가드는 직접 고른 후드 티셔츠를 입어 본 뒤, 능숙한 스팀 다림질 실력을 선보이며 감탄을 자아낼 예정이다.FC서울의 주장 제시 린가드와 부주장 김진수 선수가 브런치를 즐기는 모습도 공개된다. 제시 린가드는 “저랑 비슷해요”라며 김진수와 수다를 떨고, 두 사람의 공통점이 무엇일지 궁금증을 불러일으킨다.제시 린가드는 자신의 시그니처 세리머니인 손동작의 의미를 직접 밝힌다고 해 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr