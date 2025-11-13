가수 크리스탈/사진제공=BANA

가수 크리스탈의 첫 솔로 싱글 'Solitary'(솔리태리)가 27일 발매된다.소속사 비스츠앤네이티브스는 13일 오후 3시부터 국내 주요 온·오프라인 음반 매장에서 'Solitary'의 예약 판매를 시작한다고 밝혔다. 예약 판매는 21일 자정까지 진행된다. 음원은 27일 오후 6시 국내외 음원 플랫폼을 통해 공개된다.앞서 크리스탈은 지난 6일 소속사 유튜브 채널을 통해 음반 제작기 'CHARGING CRYSTALS' 1화를 공개했다. 영상에는 런던과 제주 '하우스오브레퓨즈'를 오가며 진행된 작업 과정과 미국 샌프란시스코에서 세계적 싱어송라이터 겸 프로듀서 토로 이 모아(Toro y Moi)와 진행한 세션 등이 담겼다.이번 싱글은 크리스탈이 솔로 아티스트로서 선보이는 첫 공식 음반이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr