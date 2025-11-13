이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'

방송인 홍진경이 유산 계획을 밝혔다.13일 홍진경의 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 "극심한 스트레스로 조울증 걸려버린 홍진경이 살기 위해 찾은 곳은?"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 홍진경은 임종 브이로그 계획을 언급하며 삶과 죽음에 대한 생각을 공유했다. 그런 가운데 제작진이 "유산은 어떻게 할 거냐. 라엘 (딸)이 100%?"며 딸에게 유산을 물려줄 것인지 물었다.이에 홍진경은 "라엘이 (유산을) 줘야죠"며 "물려줄 돈은 없지만"고 덧붙여 눈길을 끌었다.또한 인생에 굴곡에 대해 홍진경은 죽을 고비를 넘겼었다고 고백했다. 그는 "혼수상태 직전이었다. 누가 '진경아!'라고 부르는데 그날이 잊히지 않는다"며 "두 번째는 암투병이었다"고 털어놨다.한편 홍진경은 2004년 출시한 김치 브랜드를 통해 누적 매출 3100억 원을 기록했다고 알려져화제를 모았다. 또한 자신의 유튜브 채널을 통해 평창동 3층 대저택을 공개해 화제를 모으기도 했다.홍진경은 2003년, 5살 연상의 사업가와 결혼해 22년간 가정을 이뤘고, 2010년 딸 라엘 양을 낳았다. 이후 지난 8월 6일 홍진경은 결혼 22년 만에 이혼 소식을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr