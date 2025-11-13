사진=텐아시아DB

'힙팝 프린세스'에서 새로운 신곡 주인공의 탄생과 동시에 첫 탈락자가 발생한다.오늘(13일, 목) 밤 9시 50분(KST) 방송되는 Mnet '언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스'(이하 '힙팝 프린세스') 5회에서는 끝나지 않은 두 번째 트랙 경쟁 '메인 프로듀서 신곡 미션'이 계속된다. 새로운 트랙의 주인공이 탄생하는 동시에, 최초 탈락도 발생할 예정이어서 초미의 관심이 집중된다.'메인 프로듀서 신곡 미션'은 1 vs 1 창작 배틀 결과에 따라 승자조 A팀과 패자조 B팀으로 나뉘어 맞붙는 방식으로, 지난 회차에서는 개코와 리에하타가 참여한 트랙을 두고 치열한 경쟁이 펼쳐지며 뜨거운 관심을 모았다. 'DAISY (Prod. 개코)'와 'Hoodie Girls (Prod. Padi, RIEHATA)' 대진 모두 A팀이 승리를 거머쥔 상황.탈락과 생존의 운명이 걸린 긴장감 속 이번에는 소연과 이와타 타카노리가 참여한 'Diss papa (Prod. 소연(i-dle))'와 'CROWN (Prod. GAN)' 대진이 펼쳐지며 한층 더 치열한 승부와 레전드 무대를 예고한다. 참가자들은 간절한 각오로 무대 준비에 돌입하지만, 중간 점검에 나선 소연과 이와타 타카노리의 냉철한 피드백과 쓴소리가 이어지며 긴장감이 최고조에 달할 전망이다.5회 선공개 영상에는 소연이 프로듀싱한 신곡 'Diss papa'로 뭉친 B팀의 결성 과정이 담기며 시선을 사로잡는다. 패자조인 B팀의 핵심 영입 대상인 '한국 1위' 윤서영은 치열한 고민 끝에 'Diss papa'를 선택, 귀여운 무대 도전을 선언하기도. 소연은 "저는 사실 제 곡을 주면 ‘(제가) 무조건 프로듀싱까지 같이 해야 된다’가 조건처럼 있는데 처음으로 제 곡을 그냥 맡기고 만들어 오는 걸 기다리니, 곡이 어떻게 완성됐을지 무섭더라"라며 참가자들의 셀프 프로듀싱에 대한 긴장과 기대를 동시에 드러냈다. 앞서 전소연은 한창 저작권료 수입이 많을 때 월 10억 원을 벌었다고 알려져 이슈 됐다. 그는 저작권료로 유명한 아이돌 GD(지드래곤)에 이어, 여자 아이돌 중 대표적인 프로듀서형 아티스트로 꼽힌다.이날 방송에서는 프로듀서들을 경악하게 만드는 레전드 무대들도 쏟아진다. 개코는 심사지까지 던져 버릴 정도의 리액션을 보이며 또 한 번 역대급 무대 탄생을 예고했다. 소연과 리에하타는 "질투 날 정도로 프로듀싱을 잘한다", "뭘 좀 아는구나"라는 극찬 세례를 보내 이번 무대를 향한 기대감을 한층 높이고 있다.엇갈린 희비 속 최초의 탈락자도 발생할 예정이다. 각 패배 팀에서 최하위를 차지한 한 명씩 '힙팝 프린세스'를 떠나게 되며, 누구도 예상치 못한 반전 결과에 현장은 눈물바다로 변했다는 전언이다. 과연 첫 탈락자는 누가 될지 본 방송을 향한 궁금증을 고조시킨다.매회 레전드 무대를 탄생시키며 기대를 더 하고 있는 '힙팝 프린세스'는 매주 목요일 밤 9시 50분(KST) Mnet에서 방영되며, 일본에서는 U-NEXT를 통해 서비스된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr