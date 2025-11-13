사진=MBC M, MBC every1

지난 3월 데뷔한 비트인터렉티브 소속 뉴비트가 압도적인 퍼포먼스와 비주얼로 '쇼! 챔피언'을 장악했다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 12일 방송된 MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연해 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버) 더블 타이틀곡 'Look So Good'(룩 소 굿) 무대를 꾸몄다.뉴비트는 강렬한 레드 재킷과 블랙 레더 팬츠를 매치한 섹시하면서도 카리스마 넘치는 착장으로 무대에 올랐다. 이어 멤버들은 빈틈없는 칼군무 속에서 여유로운 무대 매너로 탄탄한 실력을 드러냈다.'Look So Good'은 2000년대 초반 팝 R&B 레트로 감성을 현대적으로 재해석한 곡으로, '나를 더 사랑하고 자신감을 무대로 증명하자'는 포부를 화려한 퍼포먼스로 풀어냈다.뉴비트는 지난 6일 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'를 발매하고 미국 X(구 트위터) 실시간 트렌드 2위를 기록했다. 또 미국 음악 플랫폼 지니어스(Genius)에서 전체 장르 차트 28위, 팝 장르 차트 22위를 달성하며 글로벌 인기를 자랑했다. 최근에는 중국 최대 오리지널 음악 기업 모던스카이와 매니지먼트 계약을 체결하며 월드와이드 청사진에 가속도를 붙이고 있다.뉴비트는 각종 온오프라인 및 음악 방송에 출연하며 활발한 컴백 활동을 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr