그룹 코요태 신지가 예비신랑 문원의 다정함을 전했다.지난 12일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 "다시 만났습니다.."라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 신지와 예비신랑 문원이 코요태 멤버 김종민, 빽가를 초대해 첫 집들이를 여는 모습이 담겼다.제작진이 "오늘 중요한 손님들이 처음 오는 날 아니냐"고 묻자 신지는 "맞다. 코요태 멤버님들께서 이 누추한 곳에 행차해주신다"고 답하며 특유의 재치 있는 말투를 보였다.신지는 주방에서 요리 중인 문원에게 다가가 "자기야, 내가 뭐 도와줄 거 없어?"라고 물었다. 문원은 "괜찮아요. 주방은 제 구역이에요"라고 말하며 손사래를 쳤다. 그는 차돌 순두부 된장국과 칠리만두를 정성껏 준비하며 "된장국 맛은 정말 제가 보장한다"고 말했다. 신지는 "제가 제일 좋아하는 메뉴다. 자주 먹는다"며 웃음을 지었다.그러나 멤버들이 도착하기 10분 전, 문원이 밥을 안 안쳤다는 사실을 깨닫자 당황했다. 신지는 "하면 되지~ 고기 먼저 먹다가 밥 먹으면 된다"며 그를 달랬다. 이어 "나 챙겨주느라 쌀 씻는 걸 까먹었냐. 저렇게 내가 먼저다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음 짓게 했다.잠시 뒤 코요태 멤버 김종민과 빽가가 도착했다. 두 사람은 깔끔하게 꾸며진 신혼집을 둘러보며 감탄했다. 김종민은 "신지야, 너 성공했다. 진짜"라고 말해 분위기를 한층 부드럽게 만들었다.다섯 사람은 집 구경을 마친 뒤 식탁에 둘러앉았다. 문원이 차린 식탁에는 양배추 에피타이저부터 칠리만두, 된장국까지 푸짐한 한상이 올랐다. 김종민은 "가정적이다"라며 감탄했다. 이어 "주부가 뭐 다 누가 정해있냐"고 물었고, 신지는 "그럼!"이라고 답해 웃음을 자아냈다. 문원이 집안일을 주로 맡고 있음을 암시한 순간이었다.문원은 지인에게 받은 고기를 직접 구워 대접하며 다정한 예비 남편의 면모를 보였다. 신지가 "내가 도와줄까?"라고 묻자 그는 "주방에 들어오지 마세요"라며 미소를 지었다. 빽가는 "이렇게 살면 집에 올 맛 나겠다"고 말했고, 신지는 "그래서 나도 집에 빨리 가고 싶다. 지방 가면 우리 셋 중에 내가 제일 빨리 퇴근한다"고 말하며 웃음을 터뜨렸다.신지는 "문원이 엄청 야무지다. 처음엔 엄청 거들먹거려서 '뭐야?' 했는데, 그렇지 않더라"고 전했다. 이에 문원은 "신지가 맨날 나보고 짠돌이라고 한다"고 너스레를 떨었다. 빽가는 "신지 돈만 쓰냐? 우리가 다 보고 있다. 매의 눈으로 본다"고 말하며 장난을 쳤다. 이어 "너 금고 비밀번호 알려주지 마라. 지문이라면 잘 때 손 조심해라. 손 잘린다"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr