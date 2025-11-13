사진='나는 SOLO' 캡처

사진='나는 SOLO' 캡처

사진='나는 SOLO' 캡처

사진='나는 SOLO' 캡처

사진='나는 SOLO' 캡처

'나는 SOLO' 28기에서 여섯 쌍의 최종 커플이 나왔으며 정숙의 남편은 상철로 밝혀졌다.12일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 영수-정숙, 영호-옥순, 영철-영자, 상철-순자, 광수-정희, 경수-옥순 등 무려 6커플이 서로를 택하는 해피엔딩이 그려졌다. 초미의 관심을 모았던 나솔이(태명) 부모는 상철-정숙이었다.이날 정숙은 영수와의 슈퍼 데이트에서 허심탄회한 이야기를 나눴다. 정숙은 "밖에서도 행동이 지금이랑 똑같은 편이냐? 난 바로 (솔로남들의 대시를) 끊어냈는데 오빠는 그게 아니었다. 여자들이 유혹하면 금방 넘어갈 사람이지 않을까? 그건 내가 감당하지 못할 거 같아"라고 털어놨다. 영수는 "의도치 않게 다대일 데이트를 많이 했고, 나도 스트레스를 받았다. 어제 (네가 대화를 거부하지 않았다면) 너한테 가겠다고 얘기하려고 했다. 내 1픽은 항상 너였어"라고 해명했다.수의 말에 설득당한 정숙은 "새롭게 만날 사람은 무슨 일이 있어도 책임감이 강한 사람이면 좋겠다 싶다"고 강조했다. 앞서 현숙에게 "정숙을 정리하고 오겠다"고 약속한 영수는 "진짜 미안한데, 그럼 내일 (아침) 9시에"라며 확답을 미뤘고, 정숙은 "오빠가 그렇다면 난 그냥 (최종 선택) 안 할게"라고 선포했다. 영수는 잠시 고민하더니 "그럼 난 너한테 갈게"라고 약속했다.숙소에 상철과 남아있던 순자는 정숙이 상철에게 슈퍼 데이트권을 쓰려했으나 자신이 못쓰게 한 일을 솔직하게 밝혔다. 그러면서 그는 "상철이 쉬운 남자인 것 같다. 대체 몇 명한테 차인 거야? 만인의 후순위!"라고 놀렸다. 이에 화가 난 상철은 "적당히 좀 해야지, 받아준다고 그게 전부로 보이냐? 선 넘지 말라"고 경고했다. 어색한 기류 속 순자는 "난 암막 커튼 다 치고 침대에 누워 있을 때가 제일 행복해"라고 말했는데, 상철은 "내가 제일 싫어하는 게 암막 커튼"이라며 싸늘한 표정을 지었다. 결국 두 사람은 어영부영 대화를 마무리한 채 각자의 방으로 갔다.정숙과의 슈퍼 데이트를 마치고 숙소로 돌아온 영수는 현숙과 나란히 앉아 2차 데이트를 준비했다. 이때 정숙은 현숙 보란 듯이 영수에게 귓속말로 "일찍 들어와"라고 속삭였다. 영수가 정숙을 정리했을 것이라고 믿은 현숙은 이를 신경 쓰지 않았다. 하지만 슈퍼 데이트에서 영수는 슬쩍 정숙 얘기를 꺼냈고, "서로 오해가 있었다는 걸 확인해서 풀었다. 진짜 미안한데 최종 선택은 정숙님으로 할 것 같다"고 고백했다.뒤통수를 맞은 현숙은 "나는 일말의 가능성도 없냐?"고 물었는데, 영수는 "지금은 그렇다. 하지만 오늘 (오후) 6시까지는 진짜 현숙님을 최종 선택하려고 했다. 내일이 최종 선택인데 지금도 내 마음엔 두 사람밖에 없다"며 여지를 줬다. 현숙은 "나보고 믿어달라고 하더니 그냥 쓰레기였어? 이렇게 쉽게 결정이 바뀌는 남자를 어떻게 믿고 선택하냐?"며 자리에서 벌떡 일어났다. 이후 현숙은 제작진과의 인터뷰에서 "처음엔 황당했는데 오히려 최종 선택이 내가 아니라 다행"이라며 스스로를 위로했다.드디어 최종 선택의 날이 밝았다. 경수-영숙은 함께 감자전을 만들어 먹으며 행복해했다. 옥순-영호도 다정히 손을 잡고 솔로나라 28번지에서의 추억을 사진으로 남겼다. 영철은 영자에게 커다란 꽃다발을 무릎 꿇고 바쳤다. 영수는 감자 계란말이로 정숙과의 아침 식사를 즐겼으며, 상철은 순자를 찾아가 "나를 좀 믿어주면 좋겠어"라고 사과한 뒤, 보라색으로 포장한 꽃다발을 선물했다. 영호도 편지로 옥순에게 진심을 담은 마음을 전했다.최종 선택에서는 총 6커플이 맺어졌다. 영호-옥순, 광수-정희는 이변 없이 서로를 택했으며, 영철-영자와 상철-순자도 서로의 마음을 확인하며 최종 커플이 됐다. 뒤늦게 발동이 걸린 경수와 영숙도 최종 커플로 거듭났다. 인기남 영수는 "오로지 그녀를 위해 직진하겠다"며 정숙에게로 갔다. 정숙 역시 "5박 6일 동안 그분을 지켜내느라 너무 힘겨웠다"면서 영수를 선택했다. 영식과 현숙은 최종 선택을 하지 않았다.마지막으로, 28기 방영 도중 탄생한 나솔이(2세 태명) 부모의 정체가 밝혀졌다. 바로 상철-정숙이었다. 3MC 데프콘-이이경-송해나는 "방송 이후 많은 일이 있었을 것"이라고 귀띔하며 두 사람의 2세 임신 소식을 축복했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr