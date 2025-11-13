루크 강 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 총괄 사장. / 사진제공=디즈니

루크 강 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 총괄 사장이 디즈니+ 아태지역 콘텐츠의 성장세를 전했다. 특히 한국 콘텐츠는 라틴 아메리카에서 급성장하고 있다고 밝혔다.13일 월트디즈니 컴퍼니(이하 디즈니) 아태지역(APAC)은 홍콩 디즈니랜드호텔에서 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'를 개최했다. 이번 행사는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 자리다. 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐으며, 정상급 스타들과 크리에이티브 파트너가 참석했다.루크 강 총괄 사장은 "'무빙', '나인퍼즐', '카지노', '간니발' 등 다양한 수상 이력으로 디즈니의 창작 역량을 입증했다"라고 자평했다. 또한 "'쇼군', '에이리언: 어스', '조명가게' 등 우리의 작품은 세대, 나이, 성별, 지역을 뛰어넘어 사람들을 연결시켜주고 몰입하게 한다. 궁극적으로 수많은 사람들의 삶에 즐거움을 선사한다"라고 말했다.루크 강 총괄 사장은 특히 "한국과 일본의 이야기는 점점 더 전 세계의 공감을 얻고 있다"라고 전했다. 또한 "한국 콘텐츠는 아태지역과 미국에서 크게 사랑받고 있고. 라틴아메리카에서 큰 성장을 보이고 있다. 특히 브라질, 멕시코에서 가장 큰 시청자 참여를 보이고 있다"고 설명했다.지난주 디즈니+는 CJ ENM과 파트너십 체결 사실을 발표했다. 월트디즈니 컴퍼니 재팬은 한국의 대표적인 엔터테인먼트 기업인 CJ ENM과 다년간 콘텐츠 협력을 발표했다. 이번 전략적 협업을 통해 티빙의 프리미엄 스트리밍 콘텐츠가 일본 시장에 본격 진출하게 되며, 디즈니+는 일본에서 티빙의 핵심 구독형 비디오(SVOD) 파트너로 자리매김하게 된다. 또한 디즈니+에서는 ESPN의 스포츠 콘텐츠도 제공하고 있다.루크 강 총괄 사장은 "아태지역 번들 상품은 더 많은 사람들이 디즈니+ 콘텐츠를 즐길 수 있게 한다. 저희 월트디즈니 컴퍼니는 협업의 힘을 믿어왔다"며 "우리는 놀라운 스토리텔러들과 함께 강력하고 진정성 있는 콘텐츠 함께한다. 우리의 역할은 우리의 창의력, 마케팅 등 모든 수단을 통해 제작진, 배우 등이 최고의 스토리를 성공할 수 있는 기회를 제공하는 것이다"고 전했다.그러면서 "장기적 목표는 아태지역 오리지널 작품을 글로벌 프랜차이즈 수준의 스케일로 확장하는 것"이라며 "우리의 인재, 플랫폼, IP 생테계를 십분 활용하게 될 것"이라고 했다. 뿐만 아니라 "디즈니의 힘은 우리가 가진 생태계, 비교할 수 없는 팬들과의 관계 및 유대"라고 강조했다.홍콩=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr