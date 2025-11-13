사진=풍자 SNS
유튜버 풍자(본명 윤보미)가 수험생들을 향해 현실 조언을 건넸다.

풍자는 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "아 내일 수능이지, 수능생 풍댕이들 잘하고 오룜"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 풍자가 아주머니 분장을 한 채 카메라를 응시하고 있는 모습. 특히 풍자는 "끝이 아니라 시작"이라며 "만족하지 않는 결과여도 좌절하지 마라. 더 혹독한 사회가 기다리고 있으니 좌절은 나중에 하라"고 현실적으로 조언했다.

한편 풍자는 1988년생으로 올해 37세다. 트랜스젠더 유튜버이며, 2023년 MBC 방송연예대상에서 여자 신인상을 수상하면서 지상파 최초 연말 시상식 성소수자 방송인이 됐다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

