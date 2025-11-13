/ 사진=하이헷엔터테인먼트

걸그룹 ifeye(이프아이) 멤버 라희가 대학수학능력시험(수능)에 응시한다.ifeye(이프아이, 카시아 라희 원화연 사샤 태린 미유)의 라희가 13일 경기도의 한 고등학교에서 2026학년도 대학수학능력시험을 치른다. 2007년생인 라희는 올해 데뷔와 함께 고등학교 3학년이 되어 학업과 활동을 병행하느라 누구보다 바쁜 한 해를 보냈다.시험을 앞두고 라희는 “제가 ifeye(이프아이) 멤버들 중 가장 처음으로 수능을 보게 돼서 너무 떨리지만, 멤버들의 응원과 도시락에 힘입어 열심히 시험을 보고 오려 한다”며 각오를 밝혔다. 특히 이날 라희는 멤버들이 직접 싸준 도시락을 들고 수험장으로 향한다. 현장에는 멤버 화연과 미유가 함께 배웅하며 따뜻한 응원을 전할 예정이라 끈끈한 팀워크를 엿볼 수 있다.소속사 하이헷엔터테인먼트는 “라희가 학업과 활동을 병행하면서도 언제나 최선을 다해왔다”며 “수능에 도전하는 라희에게 팬분들의 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 전했다.한편 ifeye(이프아이)는 지난 4월 8일 싱글 ‘ERLU BLUE’를 발매하며 데뷔곡 ‘NERDY(널디)’로 가요계에 첫 발을 내딛었다. 이후 데뷔 3개월 만인 7월 미니 2집 물결 ‘낭’ Pt.2 ‘sweet tang(스윗탱)’을 발표했다. 이들은 각종 음악 방송과 ‘원 유니버스 페스티벌’, ‘2025 컬러 인 뮤직 페스티벌’ 등 다양한 무대에 올랐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr