배우 지현우가 아이비와의 일화를 밝힌다.MBC ‘라디오스타’(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)는 지현우, 김규원, 아이비, 김준현이 출연하는 ‘재능 아이비리그’ 특집으로 꾸며진다.배우 지현우가 오랜만에 뮤지컬 ‘레드북’을 통해 무대에 오른 근황을 전한다. 그는 극 중 여배우들과의 호흡과 각각의 매력을 밝혔는데, 옥주현은 조언과 격려를 아끼지 않는 든든한 선배 같고, 민경아는 자신의 텐션을 끌어올려 주는 매력을 보여준다고 전한다. 이어 그는 상대역인 아이비에 대해서는 “터치를 아예 안 해요.”라고 말한다.이에 아이비는 ‘노 터치’를 선언하게 된 지현우와의 에피소드를 공개한다. 극 중 코믹 요소가 있는 로맨틱한 애정신을 언급한 아이비는 다른 배우들과는 장난스럽게 연기를 했는데, 지현우가 “나랑 할 땐 그렇게 안 해줬으면 좋겠다.”라고 부탁했다고 밝힌다. 그러자 지현우는 장난기 없이 아름다운 분위기를 내고 싶었다고 진심을 전한다.그런가 하면 아이비는 뮤지컬 현장에서 지현우의 별명이 ‘예술감독’이라며 무대를 향한 지현우의 열정을 전하기도 한다. 아이비는 “지현우가 그 어떤 스태프보다 일등으로 출근해요. 본인 공연이 없는 날에도 나와요.”라며 혀를 내두른다.또한 MC 김국진이 지현우에게 “무대 위에서 요가를 한다고요?”라고 묻자, 지현우는 “몸풀기용으로 요가를 해요.”라고 밝힌다. 이어 MC의 요가 시범 요청이 쏟아졌고, 지현우는 벌떡 일어나 스튜디오 바닥에서 187cm의 장신을 자랑하며 요가 실력을 뽐낸다. 지현우는 맨바닥에서 맨다리와 맨살까지 오픈하며 보여준 ‘신사의 요가’ 현장에 모두가 감탄과 웃음을 터뜨린다.12일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr