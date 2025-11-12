/ 사진=SBS ‘모범택시3’

시즌1 시청률 16%에서 21%로 전체 시청률 5위를 기록했던 SBS 새 금토드라마 ‘모범택시3’가 돌아온다.SBS 새 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승/제작 스튜디오S, 그룹에이트, 비에이엔터테인먼트)는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 전 시즌이 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록하한 바 있다.‘모범택시’가 흥행 불패 신화를 이어가는 데에는 ‘무지개 5인방’ 이제훈(김도기 역), 김의성(장대표 역), 표예진(고은 역), 장혁진(최주임 역), 배유람(박주임 역)의 변함없는 팀워크가 있다. 극중 ‘무지개 5인방’은 극악무도한 범죄자에게 통쾌한 참교육을 선사하는 찰진 팀플레이와 돈독한 유사가족의 관계성으로 뜨거운 사랑을 받아왔다. 특히 시즌2에서는 ‘무지개 운수’ 전원이 부캐 활약을 펼치며, 액션, 코믹, 로맨스 등 다채로운 장르적 재미를 선사한 바 있다.이와 관련해 ‘모범택시3’ 측이 새로운 부캐로 갈아입은 ‘무지개 5인방’의 캐릭터 포스터를 공개하며, 더욱 스펙터클하게 돌아온 부캐플레이를 예고한다. 이중 도기는 극강의 화려함을 뽐내는 수트 패션으로 강렬한 존재감을 발산한다.마치 풍운아를 보는 듯 반항기 어린 눈빛이 흥미를 자극하며 '왕따오지', '법사도기' 등 레전드 부캐를 선보여온 그가 새롭게 탄생시킬 부캐에 관심을 높인다. 나아가 비장한 카리스마를 내뿜는 장대표, 새침한 매력의 고은, 익살스러운 표정의 최주임, 또 하나의 고생길을 예고하고 있는 박주임까지 개성 넘치는 부캐 라인업도 완성됐다. 이에 다가오는 시즌3에서는 '무지개 5인방'이 어떤 팀플레이로 짜릿한 카타르시스를 선사하게 될지 귀추가 주목된다.이에 ‘모범택시3’ 측은 “새 시즌에서는 더욱 버라이어티한 장르의 빌런들이 출몰하는 만큼, '무지개 5인방' 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람의 한층 다이내믹한 부캐플레이를 담아 돌아왔다. 기존 애청자들의 반가움을 불러일으킬 '레전드 부캐'의 재등장부터, 완전히 새로운 매력을 품은 캐릭터들까지 등장해 풍성한 재미를 선사할 것이다. 많은 관심 부탁드린다"라고 전했다.SBS 새 금토드라마 ‘모범택시3’는 오는 11월 21일(금)에 첫 방송될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr