사진 제공 = 위글위글(Wiggle Wiggle)

배우 고준희의 단발 캐릭터 라운지 로브가 완판됐다.고준희는 최근 라이프스타일 브랜드와 함께한 'GOody girl 라운지 로브 컬렉션'을 공개했다. 레오파드, 스트라이프 레드 두 가지 버전으로 출시된 제품은 전량 판매됐다.'GOody girl'은 고준희의 이름 'GO'와 'goody girl(매력적인 소녀)'을 결합한 슬로건이다. 브랜드는 고준희의 단발 헤어스타일을 캐릭터 디자인에 반영했다.이번 협업은 고준희가 평소 즐겨 착용하던 브랜드와 함께한 프로젝트다. 고준희 캐릭터 라운지 로브는 중국과 일본 플래그십 스토어에서도 판매될 예정이다.올해로 만 40세인 고준희는 최근 큐브엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 유튜브 채널 '고준희 GO'를 통해 일상을 공유하며 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr