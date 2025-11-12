[공식] 기세 좋은 앤팀, 한국 앨범으로 일본서 50만장 판매고

그룹 앤팀(&TEAM)이 한국 데뷔 앨범으로 일본 레코드협회의 '더블 플래티넘' 인증을 획득했다.12일 일본레코드협회에 따르면 앤팀(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)이 지난 10월 28일 발매한 한국 미니 1집 'Back to Life'(백 투 라이프)가 2025년 10월 기준 누적 출하량 50만 장을 돌파했다.일본레코드협회는 매월 음반 누적 출하량에 따라 '골드'(10만 장 이상), '플래티넘'(25만 장 이상), '더블 플래티넘'(50만 장 이상), '트리플 플래티넘'(75만 장 이상), 밀리언(100만 장 이상) 등으로 구분해 인증을 부여한다.앤팀은 지금까지 발표한 모든 피지컬 음반을 일본레코드협회 인증 리스트에 올렸다. 앞서 이들의 데뷔 앨범 'First Howling : ME'(퍼스트 하울링 : 미)와 미니 2집 'First Howling : WE'(퍼스트 하울링 : 위), 정규 1집 'First Howling : NOW'(퍼스트 하울링 : 나우)가 '플래티넘', 첫 번째 싱글 'Samidare'(사미다레) 두 번째 싱글 'Aoarashi'(아오아라시), 그리고 정규 2집 'Yukiakari'(유키아카리)는 '더블 플래티넘'을 각각 달성했다. 전작인 세 번째 싱글 'Go in Blind'(고 인 블라인드)는 팀 최초 '밀리언' 인증을 받았다.'Back to Life'는 앤팀이 한국에서 처음 선보인 앨범으로, 발매 첫날에만 113만 장 이상 팔려 단숨에 '밀리언셀러' 타이틀을 거머쥐었다.또한 앤팀은 앨범과 동명의 타이틀곡 'Back to Life'로 SBS M '더쇼', MBC M '쇼! 챔피언', KBS2 '뮤직뱅크'에서 연이어 1위를 차지하며 한국 음악방송 3관왕에 올랐다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr