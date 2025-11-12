사진=유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'

그룹 어반자카파 조현아가 신곡 'Stay'(스테이) 뮤직비디오 촬영 현장에서 배우 수지의 미모와 연기에 감정이 북받쳐 눈물을 흘렸다.최근 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '스테이 비하인드 찍어온 초보 유튜버 l EP11 l 수지 어반자카파 l 현아의 줄게'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 조현아, 권순일, 박용일이 함께 어반자카파 신곡 'Stay' 뮤직비디오 촬영장을 방문한 모습이 담겼다.영상 초반, 제작진이 신곡 소개를 요청하자 권순일은 "1집 때부터 이어져온 어반자카파 감성이 담긴 미디엄 템포 R&B 발라드다. 뮤직비디오가 곡보다 먼저 알려진 것 같다"고 말했다. 이어 "첫 가사가 'stay in my dream'으로 시작한다. 꿈에서라도 나와달라는 간절함을 담았다. 수지 씨 얼굴을 생각하며 쓴 곡이라 멜로디가 아름다워야 했다"고 설명했다. 그는 "곡도 중요하지만 뮤직비디오가 더 중요하다. 수지, 이도현의 얼굴 합이 저희 음악과 잘 맞을 거라고 확신한다"고 덧붙였다.조현아는 직접 촬영장을 찾아 현장을 둘러봤다. 그는 "뮤직비디오 촬영장에 이렇게 사람이 많은 건 처음 본다. 이런 게 스타의 라이프인가 보다"며 놀라워했다. 이어 수지 주변에 몰린 스태프들을 보며 "버려진 사람이다. 내가 빵을 사왔다고 말했는데 아무도 관심이 없다. 수지한테 밀렸다"고 농담을 건넸다.촬영이 시작되자 조현아는 모니터를 통해 수지의 연기를 지켜봤다. 수지가 전 연인의 시선을 외면하는 장면에서 그는 갑자기 눈물을 터뜨렸다. 제작진이 "벌써 우시면 어떡하냐"고 묻자, 조현아는 "너무 슬퍼"라며 눈물을 쏟았다. 이에 제작진은 "이렇게 빨리 울 줄은 몰랐다"며 당황한 기색을 보였고, 멤버 권순일 역시 놀란 표정을 감추지 못했다.수지는 조현아가 오열 중이라는 이야기를 듣고 "오열 중이요? 놀랍지가 않네요"라고 말하며 쿨한 반응을 보였다. 이어 "언니가 무자비하게 섭외했다. '나와!' 그래서 나오게 됐다"며 웃음을 자아냈다.촬영이 끝난 뒤 조현아는 물개박수를 치며 감격스러운 마음을 표현했다. 그는 "수지 씨와 이도현 씨의 연기가 음악과 정말 잘 어울린다. 이렇게 열심히 해줘서 고맙고 감동이다. 이걸 어떻게 보답해야 할지 모르겠다"고 전했다.어반자카파의 신곡 'Stay'는 섬세한 감성과 따뜻한 보컬이 어우러진 미디엄 템포 발라드로, 수지와 이도현이 출연한 뮤직비디오를 통해 한층 짙은 감정을 전하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr