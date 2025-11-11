왼쪽부터 박찬욱 컨벤션사업부장, 마두식 PD, 이영주 PD/ 사진=CJ ENM

'2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 홍콩의 새 랜드마크인 카이탁 스타디움에서 막을 올린다. 11일 서울 상암동 CJ ENM 탤런트 스튜디오에서 '마마' 프레스 프리미어가 열렸다. 이날 행사에는 박찬욱 켄벤션사업부장, 이영주 PD, 마두식 PD가 참석했다.'마마'는 이달 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린다. 올해 시상식의 콘셉트로는 'UH-HEUNG(어-흥)'을 내세웠다. 다양한 지역, 인종, 문화 속에서 자신의 모든 것을 받아들이며, 나답게 살아가는 것을 두려워하지 않는 외침을 뜻한다.첫날에는 알파드라이브원, 베이비몬스터, 보이넥스트도어, 범접, 엔하이픈, 하츠투하츠, 아이들, 아이브, 미야오, 미러, 엔시티 위시, 슈퍼주니어, 트레저, 투어스가 출연한다. 둘째 날에는 에스파, 올데이 프로젝트, 코르티스, 지드래곤, 아이딧, 이즈나, JO1, 킥플립, 쿄카, 라이즈, 스트레이 키즈, 투모로우바이투게더, 제로베이스원이 출격한다.첫날 호스트로는 박보검이, 둘째 날 호스트로는 김혜수가 나선다. 김혜수를 진행자로 섭외한 배경에 대해 이영주 PD는 "오래전부터 김혜수를 호스트로 섭외하고 싶었다. '청룡영화제'를 하고 있어서 섭외를 시도하진 못했는데, 마침 '청룡영화제' MC를 마무리했더라. 홍콩에서 한국적인 콘셉트를 잘 전달할 수 있는 사람이 누굴지 생각하니 김혜수가 떠올랐다"고 밝혔다. 이 PD는 "김혜수가 흔쾌히 '마마'가 가지는, 그리고 케이팝이 가지는 음악의 힘을 전 세계에 보여줄 수 있는 무대에 함께 하고 싶다는 의견을 줘서 함께하게 됐다"고 말했다.박보검은 특별 무대를 예고했다. 박보검은 "2016년 시상자로 함께했던 홍콩에서 다시 만나게 돼 기쁘다"며 "비밀리에 특별한 선물을 준비하고 있다. 이번 '어흥' 콘셉트에 걸맞은 흥미진진하고 흥겨운 퍼포먼스를 보여드릴 예정"이라고 했다.글로벌 시상자로는 홍콩 영화계를 넘어 할리우드 스타가 된 양자경이 나선다. 이 PD는 "실제로 만날 생각을 하니 설렌다. K팝이 글로벌 메인 스트리밍으로 자리매김 한 만큼, 더욱 의미 있는 만남이 될 것"이라고 밝혔다.'마마'에서만 볼 수 있는 무대도 준비했다. 엠넷 '보이즈 2 플래닛'을 통해 결성된 신인 보이그룹 알파드라이브원의 첫 무대, 슈퍼주니어의 20주년 특별 무대가 예정돼 있다. 스트레이 키즈는 곧 발매될 앨범의 수록곡 '신선놀음' 무대를 최초 공개한다. 또, 호스트 김혜수와 스트레이 키즈 필릭스가 '메시지 퍼포먼스'를 선보일 계획이다. 제로베이스원 성한빈과 '스트릿 우먼 파이트'의 댄서 쿄카는 '익스클루시브 테마 스테이지'를 펼친다.케이팝 아티스트들이 헌트릭스와 사자보이즈 멤버로 변신한다. 총연출을 맡은 마두식 PD는 "넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'와 공식 컬래버레이션을 통해 애니메이션과 현실을 넘나드는 무대를 선보일 예정이다. '혼문'을 건 사자보이스와 헌트릭스의 대결을 스테이지로 재현할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "공식 컬래버 공연인 만큼, 우리나라의 케이팝 아티스트들이 사자보이즈와 헌트릭스가 될 예정이다. 멤버는 막바지 정리 중"이라고 전했다.'마마'는 그간 해외에서 행사를 열며 '국내 팬 홀대' 논란에 휩싸였다. 이와 관련해 박찬욱 사업부장은 "엠넷은 '음악으로 하나 되는 세계를 만든다'는 비전이 있다. 그런 비전하에 2010년 최초로 글로벌 개최를 했고, 전 세계 케이팝 팬들을 만나기 위해 세계 각국을 찾아 케이팝의 글로벌화를 이끌고자 했다"고 말했다. 더불어 "디지털 플랫폼 생중계로 더 많은 케이팝 팬과 함께하는 시상식을 만들고 있다"며 "코로나 시기에 국내에서 개최한 한 적이 있지만, 현재로는 글로벌로 더 진출하고자 한다"고 덧붙였다.홍콩을 개최지로 택한 이유에 대해 박 사업부장은 "'마마' 역대 최다 개최 도시이자 전 세계 케이팝 팬덤이 접근하기 용이한 지역이다. 새로운 랜드마크인 스타디움이 생겨서 '마마'의 독창적인 무대나 차별화된 연출로 케이팝의 아이코닉한 무대를 만들 수 있을 거란 기대감도 커서 선정하게 됐다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr