사진=유튜브 채널 'tvN Joy'

사진=유튜브 채널 'tvN Joy'

사진=유튜브 채널 'tvN Joy'

사진=유튜브 채널 'tvN Joy'

사진=유튜브 채널 'tvN Joy'

사진=유튜브 채널 'tvN Joy'

사진=유튜브 채널 'tvN Joy'

개그우먼 박미선이 유방암 투병 근황을 전했다.10일 'tvN Joy' 유튜브 채널에는 '[예고] 보고 싶었던 단짝 누나, 박미선! 용기 내 찾아온 유퀴즈에서 전하는 투병기와 그녀를 위한 깜짝 편지'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 공개된 예고 영상에서는 유재석이 유방암 투병 후 돌아온 박미선을 반갑게 맞이했다. 그는 "정말 보고 싶었습니다. 건강한 모습으로 돌아온 우리의 단짝 누나 박미선입니다"라고 소개했다.숏커트 헤어스타일로 등장한 박미선은 "많은 분들이 좀 이렇게 보시고 좀 놀라실 것 같다. 너무 파격적인 모습으로 이렇게 나와서"라고 말했다."용감하게 나온 거"라고 털어놓은 박미선은 유방암 투병 근황도 전했다. 그는 "사실 체력이 완전히 올라온 건 아니다. 저는 '완쾌'라는 단어를 쓸 수가 없는 유방암이다"라고 설명했다.박미선은 "폐렴으로 입원해서 약 2주 동안 항생제 등을 때려 부었다. 원인을 모르니까, 얼굴은 막 붓고, 살려고 하는 치료인데, 거의 죽을 것 같았다"고 회상했다.이어 "겨울에 아팠던 것도 감사하고, 한여름에 시원한 곳에서 치료를 받은 것도 너무 감사하더라. 이런 마음이 더 많이 생기니까, 저는 치료하는 내내 굉장히 즐거웠다"고 이야기했다.박미선의 유방암 투병 사실이 알려지면서, 많은 이들이 응원을 보냈다. 그는 "정말 많은 분들이 걱정해 주시고, 염려해 주셨다. 제가 이렇게 많은 사랑을 받고 있다는 걸 아파 보니까 알겠더라"며 고마운 마음을 전했다.앞서 박미선은 올해 초 건강상의 이유로 활동을 중단했으며, 최근 유방암 초기 진단을 받고 치료에 전념한 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr