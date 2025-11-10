장승조, 24시간 내내 ♥아내 향한 집착이 어마어마…홈캠 설치하고 일상 통제('당신이죽였다')

장승조의 연기 차력쇼다. ‘당신이 죽였다’ 장승조가 소름 돋는 두 얼굴의 악인으로 변신했다.지난 7일 공개된 ‘당신이 죽였다’는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다. 장승조는 극 중 사회적으로는 모두에게 인정받지만 아내에게는 자유를 허락하지 않는 남편 노진표와 그와 같은 얼굴을 하고 있지만 정반대의 분위기를 풍기는 장강 역을 맡아 1인 2역 연기를 펼쳤다.노진표(장승조 분)는 단정한 외모와 뛰어난 능력 뒤로 아내에게 비정상적으로 집착하고 폭력적인 모습을 숨기고 있는 인물. 그에게서 벗어나려는 아내의 시도를 번번이 좌절케 하며 이유 없는 폭력으로 아내 희수(이유미 분)의 숨통을 조인다. 특히 거실 한복판에 홈캠을 두고 24시간 아내를 감시하는가 하면 아내의 일거수일투족을 통제하려는 모습을 보인다.그런 그를 살해하려는 아내 앞에 그와 같은 얼굴을 한 장강(장승조 분)이 등장. 외모는 같지만 순박하고 어수룩한 모습으로 노진표를 대체할 수 있는 인물로 떠오른다. 노진표와 장강 두 인물 사이 간극을 극대화 시킨 건 눈빛부터 달리하고 같은 외모에서도 상반된 분위기를 자아낸 장승조의 섬세한 연기였다.장승조는 노진표와 장강의 대비를 과감하게 그렸다. 노진표의 등장에서는 희수가 느낄 공포와 경멸의 감정을 시청자에게도 동기화시켰다. 때문에 같은 얼굴의 장강의 등장이 시청자에게도 하나의 기회로 느껴지며 극을 끝까지 보게 하는 힘을 발휘했다. 여기에 극 말미로 갈수록 더해지는 장승조의 연기 변주는 한계 없는 악의 얼굴을 새롭게 만들었다.이처럼 ‘당신이 죽였다’를 통해 연기 차력쇼를 펼친 장승조는 SBS 새 금토드라마 ‘멋진 신세계’를 차기작으로 확정했다. ‘멋진 신세계’는 경이로운 조선 악녀 ‘신서리’(임지연 분)과 대한민국 악질 재벌 ‘차세계’(허남준 분)의 ‘혐관’ 로맨스를 담은 드라마다. 장승조는 극 중 굴지의 기업 차일그룹의 핵심 사업체 차일건설의 사장 ‘최문도’ 역을 맡았다. 능력부터 대외적 이미지까지 출중한 야망캐로 분해 새롭게 찾아올 장승조의 새 작품에 기대가 더해지고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr