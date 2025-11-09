사진 = 이세영 인스타그램
배우 이세영의 일상이 눈길을 끈다.

최근 이세영은 자신의 인스타그램에 "frosty"라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 이세영은 브라운 재킷과 블랙 니트, 볼캡, 안경을 매치해 캐주얼하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 매장에서 오브제를 구경하거나 장식품을 손에 들고 있는 모습은 한 편의 화보 같은 감성을 선사한다. 빛나는 이세영의 맑은 피부와 단정한 스타일이 돋보였다.
팬들은 "언니 너무 귀여운거 아닌가요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "가려도 예뻐", "피부 무슨일" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.
한편 1992년생인 이세영은 33세이며 내년 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 '재혼황후'에 출연한다. 웹소설을 원작으로 한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

