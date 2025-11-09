사진 = 강예원 인스타그램

배우 강예원이 상큼한 미모가 빛나는 근황을 전했다.최근 강예원은 자신의 인스타그램에 "벌써 또 다시"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 강예원은 크리스마스 트리 앞에서 캐주얼하면서도 세련된 스타일을 뽐내고 있다. 퀼팅 점퍼와 청바지로 내추럴한 분위기를 자아내며, 따뜻한 조명 아래 부드러운 미소로 시선을 끌었다.이어진 사진에서 강예원은 깔끔한 번헤어 스타일로 카페에 앉아 차분한 시간을 즐기는 모습이다. 또 다른 컷에서는 블랙 퍼 재킷과 롱부츠를 매치해 한층 성숙한 매력을 드러냈다.팬들은 "언니 너무 이쁘다 정말", "늘 응원합니다", "행복한 연말 보내요", "화이팅", "귀여움과 예쁨", "또다시 이뻐서 예원님 보러 왔네용" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 2001년 드라마 '허니허니'로 데뷔한 1979년생 강예원은 46세로 드라마, 예능, 영화를 오가며 다방면으로 활동했다. 강예원은 지난 2022년 JTBC '한 사람만'에 출연 후 현재는 3년째 작품 활동을 쉬고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr