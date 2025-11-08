사진 = 장원영 인스타그램

아이브(IVE) 장원영이 여신을 방불케 하는 일상을 공유했다.장원영은 자신의 인스타그램에 "Some pics of me witnessed by someone on Day 2"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.사진 속 장원영은 무대 백스테이지에서 메이크업을 받으며 집중하고 있다. 새하얀 드레스에 포니테일 헤어스타일을 연출해 청순하면서도 고혹적인 분위기를 자아낸다. 이어 공개된 또 다른 컷에서는 블랙 미니드레스에 붉은 장식이 돋보이는 무대 의상으로 강렬한 존재감을 드러냈고 거울 앞 셀카에서는 인형 같은 비주얼로 시선을 사로잡았다. 마지막 컷에서는 레더 장식이 돋보이는 무대 의상을 완벽히 소화하며 프로 아이돌의 아우라를 완성했다.팬들은 "인형 같다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "내 추구미야", "진짜 천년돌" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.장원영은 다양한 활동으로 대중들의 사랑을 받고 있다. 2004년생으로 21세인 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원은은 올해에만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.한편 장원영이 속한 아이브는 최근 미니 4집 'IVE SECRET'(아이브 시크릿) 활동을 성료했고 10월 31일부터 11월 2일까지 사흘간 서울 KSPO DOME에서 두 번째 월드투어 'IVE WORLD TOUR SHOW WHAT I AM'(아이브 월드 투어 쇼 왓 아이 엠)을 성료했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr