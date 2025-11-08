사진 = 윤은혜 인스타그램

배우 윤은혜가 인형 같은 비주얼을 전했다.윤은혜는 자신의 인스타그램에 "우아아앙"이라는 짧은 글과 함께 근황 사진을 공개했다.공개된 사진 속 윤은혜는 자연 풍경이 펼쳐진 발코니에서 여유로운 포즈를 취하고 있다. 화이트 크롭 티셔츠에 연청 데님, 그리고 베이지 부츠를 매치한 편안한 스타일임에도 완벽한 비율이 돋보인다.허리에 걸친 니트가 포근한 분위기를 더하며 긴 머리가 햇살에 비쳐 은은하게 빛나 보는 이들의 감탄을 자아냈다. 뒷모습에서도 윤은혜 특유의 우아함과 자유로움이 공존하는 윤은혜만의 매력이 느껴진다.팬들은 "언니 멋져요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "우와 이뻐요", "누나 사랑해요" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.앞서 윤은혜는 tvN '핸썸가이즈'에 출연해 결혼에 대해 언급한 바 있다. 3년안에 결혼하고 싶다던 윤은혜는 "성실한 사람이 좋고 외모는 잘 안보는 것 같다"며 "사실 신승호 같은 분을 좋아한다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 신승호는 윤은혜 보다 11살 연하다. 이에 신승호는 "저는 최소 11살 연상부터 시작"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 한편 1984년생인 윤은혜는 만 41세다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr