정소민과 최우식이 이별을 직면한 가운데 서로 키스를 하며 마음을 확인했다.
지난 7일 밤 9시 50분 방송된 SBS '우주메리미'(연출 송현욱, 황인혁/극본 이하나)9회에서는 유메리(정소민 분)가 전 약혼자인 김우주(서범준 분)의 협박으로 인해 김우주(최우식 분)에게 가슴 아픈 이별을 고하는 모습이 그려졌다.
이날 방송에서 유메리가 김우주에게 이별을 고한 가운데 김우주는 유메리를 향한 진심을 고백하며 관계를 지켜내려 했고 두 사람의 비밀을 보떼백화점 백성현(배나라 분)이 의심하기 시작하면서 긴장감이 높아졌다.
유메리의 전 약혼자 김우주는 유메리가 자신과 이혼하지 않은 상태에서 보떼팰리스에 당첨된 사실과 유메리, 김우주가 가짜 신혼부부 행세를 하고 있다는 것을 모두 알게 됐다. 김우주는 유메리에게 "김우주 나락 보내고 싶지 않으면 그 새끼랑 끝내라"며 "내가 확 매장시켜 버릴거니까"라며 협박했다.
김우주가 다칠 것을 염려한 유메리는 김우주를 멀리하기 시작했다. 김우주가 자신을 멀리하는 이유를 묻자 유메리는 "김우주 씨 말고 다른 사람들은 나를 다 사기꾼이라고 할 거다"며 "기왕 이렇게 된 거 자백하지 말까 봐 인생 역전 기회잖아"라고 마음에도 없는 말을 쏟아냈다.
이어 유메리는 "자백한다고 우주 씨랑 잘 될까 회장님 어떻게 설득하고 김우주 씨 주위 사람들 원망을 어떻게 견디냐"며 "저는 남 눈치 보면서 살기 싫다"고 말하며 이별을 암시했다.
김우주가 "지금 헤어지자고 말하는거냐"고 묻자 유메리는 "그렇다"며 "헤어지자"고 답하며 뒤도 돌아보지 않고 자리를 떴다. 진심이 아니었던 유메리는 혼자 눈물을 쏟았고 김우주 역시 힘들어했다. 이후 유메리는 전 약혼자 김우주에게 "너가 말한 대로 했으니까 그 사람 건드리지 마라"고 경고했다. 그러자 김우주는 "그럼 이제 우리 얘기를 해보자 그 놈이 없으면 우리 다시 시작할 수 있지 않느냐"며 뻔뻔하게 유메리 앞에 무릎을 꿇고 다시 시작할 것을 요구했다. 김우주는 신고도 하지 않겠다며 유메리를 회유했지만 유메리가 자백하겠다는 생각을 굽히지 않자 "미쳤냐"며 "이 집의 반은 내 몫이지 자백하면 너도 그 새끼도 가만 안 두겠다"고 흥분하며 유메리를 거칠게 다뤘다.
그 때 김우주가 나타나 김우주의 손을 낚아채며 유메리를 보호했다. 김우주는 "협박을 할 거면 나한테 해라 신고를 하든 너가 하고 싶은 대로 다 해라 대신 유메리 씨 앞에 다신 나타나지 마라"고 단호하게 경고했고 김우주는 분노에 가득 찬 채 자리를 떠났다.
김우주는 유메리를 안아주며 "나는 유메리 씨가 없는 게 제일 힘들다"며 "날 위해서 헤어지겠다는 말도 하지 마라 날 진짜 위하면 내 옆에 계속 붙어있어라 단 하루를 살아도 메리 씨랑 함께하고 싶다"고 진심을 고백하며 입을 맞췄다.
한편 김우주는 유메리를 명순당 80주년 행사에 데리고 가 할머니 고필년(정애리 분)에게 정식으로 소개하려고 했다. 그런데 행사장을 찾은 보떼백화점 백성현이 김우주와 유메리의 대화를 우연히 듣게 되면서 두 사람이 부부가 아님을 의심하기 시작했다. 백성현은 김우주에게 "유메리 팀장과 무슨 관계냐 부부 맞느냐"고 직접적으로 물었고 김우주는 크게 당황했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
