사진 = tvN '태풍상사'

tvN '태풍상사' 이준호와 김민하가 8일 9회 방송을 맞아 더욱 재미있어질 2막 관전 포인트를 전해왔다.IMF 시대를 배경으로 청년 사장 강태풍(이준호 분)과 상사맨 오미선(김민하 분)의 성장기를 통해 지금 세대에도 유효한 연대와 회복의 메시지를 전하며 강렬한 울림을 남기고 있는 tvN 토일드라마 '태풍상사'(연출 이나정·김동휘/극본 장현)가 반환점을 돌았다. 본격적인 이야기가 휘몰아칠 2막에서는 또 어떤 재미와 감동이 기다리고 있을지 시청자들의 기대감이 높아지고 있는 가운데 이준호와 김민하가 직접 2막 관전 포인트를 전했다.물건을 팔아 번 돈을 제 돈처럼 쓰면 횡령인 것도 '미수'가 무엇인지도 몰랐던 태풍은 그야말로 초짜 사장이었다. 그래서 좋은 물건이 있으면 덜컥 계약서부터 쓰고 인정(人情)을 위해 제 눈까지 거는 기세를 부리는 등 무모할 수도 있었다. 하지만 수많은 위기를 매번 정면으로 부딪히며 조금씩 날아올랐다. 삽다리물류 최사장(이도경 분)으로부터 "사장이란 때로는 직원들을 지키기 위해 무슨 짓이든 다 할 수 있다는 걸 보여줘야 한다"는 책임의 무게를 배웠고 정차란(김혜은 분), 포장마차 주인(남권아 분), 그리고 태풍상사 직원들을 통해 사람과 사람이 어깨를 맞댈 때 기적이 일어난다는 걸 깨달았다. 위기 속에서도 한 걸음씩 성장해 가는 그의 여정은 이제 진짜 사장으로 거듭나는 변곡점을 맞았다.이에 이준호는 "더 끈끈하고 단단해진 태풍상사가 한마음으로 위기를 돌파해 나가면서 더 큰 재미를 드릴 수 있을 것 같다"라며 "무엇보다 미숙하던 초짜 사장 강태풍이 한 단계 더 성장해 진짜 리더로서 어떤 선택을 하고 어떤 결말을 맞게 될지 끝까지 지켜봐 주시면 좋겠다"고 했다. 이어 "더 풍성하고 진한 이야기를 보여드리겠다"는 관전 포인트와 포부를 함께 전해왔다. 여기에 "그 과정에서 한층 깊어진 태풍의 미선의 로맨스 역시 본격적으로 펼쳐질 예정이다"라는 로맨스 포인트도 잊지 않았다.IMF라는 거대한 파도 속에서도 단단히 버티는 상사맨 미선은 태풍상사의 또 다른 중심축이다. 현실적인 판단력과 강단을 가진 그녀는 때론 냉정하지만 그만큼 위기가 닥칠 때마다 상황을 분석하고 태풍의 무모한 추진력에 현실적인 균형을 잡아주는 역할을 해왔다. 그런 그녀도 넘지 못할 것 같은 벽을 만났다. 태풍상사로 돌아온 영업과장 고마진(이창훈 분)이 자신을 영업 능력을 인정하지 않아 갈등을 빚은 것. 게다가 마진이 세관 직원에게 50달러 '뽀찌'를 전달하며 뇌물죄로 태국 경찰에 잡혀가 또 한 번 난관에 부딪혔다. 그럼에도 포기하지 않고 돌파구를 찾아 발로 뛰어다닐 오미선은 진짜 영업팀의 상사맨으로 성장, 더 진한 활약을 선보일 전망이다.김민하는 "계속해서 찾아오는 위기들을 본인들만의 투기로 고군분투하면서 싸워나간다"며 "그 사이 꽃 피워지는 사랑, 더 돈독해지는 관계성들, 그리고 결국에는 뿌리내린 희망이 눈부시게 펼쳐질 것"이라며 더욱 더 흥미진진할 2막에 대한 기대감을 불어넣었다.'태풍상사' 9회는 8일 토요일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr