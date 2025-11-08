사진 = 안유진 인스타그램

아이브 안유진이 성숙해진 비주얼 근황을 전했다.최근 안유진은 자신의 인스타그램에 "서울"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 안유진은 블랙 민소매 탑과 블루 점퍼를 매치해 도회적인 카리스마를 발산했다. 카메라를 향해 살짝 돌아본 눈빛은 섬세하고 강렬하며 자연스럽게 떨어지는 긴 흑발은 한층 더 고혹적인 분위기를 완성한다.이어 공개된 사진에서는 경기장 좌석에 앉아 여유로운 표정을 짓거나 무대 뒤에서 환하게 윙크하며 브이 포즈를 취해 상큼함까지 더했다. 무대 위의 카리스마와 일상의 소녀미가 공존하는 완벽한 안유진의 미모가 빛난다.팬들은 "분위기 모야모야", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "더 예뻐지네", "분위기 대박" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.한편 안유진은 2004년생으로 21세다. 안유진이 속한 아이브는 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'을 발매하고 'XOXZ'로 많은 활동을 하며 팬들과 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr