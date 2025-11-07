사진=지소연 SNS

배우 지소연이 육아와 시험 준비에 한창인 근황을 전했다.지소연은 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "시험 하루 남았는데 모의고사 성적 절망적. 큰일났다 큰일났어"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 지소연이 아이가 잠든 시각, 노트북과 스탠드를 켠 채 수업에 집중하고 있는 모습. 이후 지소연은 "내일 시험"이라며 발등에 불이 떨어진 면모를 보였고, 문제집에는 '실전 모의고사', '클렌징 제품의 올바른 선택 방법으로 거리가 먼 것은?' 등이 적혀 있어 지소연이 자격증 시험을 준비 중임을 짐작케 했다.한편 지소연은 1986년생으로 올해 39세다. 성균관대학교 연기예술학을 전공했으며 2013년 MBC 일일드라마 '빛나는 로맨스'로 데뷔했다. 2017년에는 배우 송재희와 결혼했다. 두 사람은 결혼 5년 만에 난임을 극복하고 임신, 2023년 1월 딸을 품에 안았고, 지난 9월 쌍둥이를 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr