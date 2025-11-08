사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

권성준 셰프가 방송인 주우재의 텅 빈 냉장고를 바라보며 "비상이다 비상"이라고 외친다.오는 9일 방송되는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에서는 패션 센스와 예능감을 모두 갖춘 주우재가 출연해 유쾌한 입담을 뽐낸다.주우재는 권성준과 윤남노의 사복 패션을 보며 촌철살인 멘트를 쏟아낸다. 김풍 역시 윤남노의 옷차림을 두고 "운동부야 뭐야"라며 공격한다. 이에 안정환은 "운동부 무시하지 마라", "운동부도 이렇게 안 입는다"라며 스포츠계 대표 패셔니스타의 자존심을 드러내 웃음을 자아낸다. 이어 주우재는 셰프들의 스타일을 향해 "요리에 미친 사람 같다", "나보다 패션을 더 잘 아시는 분 같다" 등의 한 줄 평을 남기며 모두의 고개를 끄덕이게 한다.한편 주우재는 역대급 냉장고를 공개하며 스튜디오를 초토화시킨다. 등장 직후부터 "냉장고가 비어 있어서 걱정된다"고 토로하던 그는 "원래 냉장고가 더 컸는데, 빈 공간이 너무 많아서 크기를 줄였다"라며 자신감 없는 모습을 보인다.이어 냉장고 문이 열리고, 얼음통마저 텅 빈 충격적인 내부에 권성준은 "비상이다 비상!"을 외치며 당황한다. 셰프들의 탄식이 이어지자 주우재는 "사실 계속 출연을 고사했는데 제작진이 설득해서 나오게 됐다"라고 해명한다. 이를 들은 곽튜브는 "이 정도면 끝까지 고사하셨어야죠"라고 일침을 날려 현장을 웃음바다로 만든다.'냉장고를 부탁해'는 9일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr