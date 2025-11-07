사진제공 = 소니뮤직코리아

그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 프랑스 래퍼 오헬산(Orelsan)과 협업했다.7일 소니뮤직코리아에 따르면 피프티피프티는 오헬산이 주연으로 출연한 프랑스 영화 'Yoroi(요로이)'의 공식 OST 수록곡 'Oulalalala (ft. FIFTY FIFTY)'에 피처링으로 참여했다.'Oulalalala'는 강한 비트와 몽환적인 멜로디가 특징인 곡으로, 오헬산의 랩과 피프티피프티의 보컬이 어우러져 독특한 사운드를 만들었다. 이번 곡은 K팝과 프렌치 힙합의 협업으로 주목받고 있다.오헬산은 프랑스에서 '프랑스의 에미넴'으로 불리는 래퍼로, 'Victoire de la Musique(빅투아 드 라 뮤직)'에서 여러 차례 수상했다. 이번 프로젝트는 그가 처음으로 한국 아티스트와 협업한 사례다.오헬산은 "피프티피프티의 'Pookie'를 자주 들었고, 영화에 어울릴 피처링 아티스트를 찾던 중 소니뮤직에서 협업을 제안했다"며 "운명처럼 느껴졌다"고 밝혔다.피프티피프티는 "오헬산의 OST에 참여하게 되어 영광이다. 곡이 가진 감정과 영화적 에너지를 듣자마자 느꼈고, 새로운 색깔을 탐구할 수 있었다"고 전했다.'Oulalalala (ft. FIFTY FIFTY)'는 7일 오전 8시 전 세계 음원사이트를 통해 공개됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr