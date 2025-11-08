사진=텐아시아DB

'도라이버'가 시즌3의 화려한 포문을 여는 대기획 '도라이 해체쇼'의 첫 회 주인공으로 주우재를 선택해 '주우재 실험 카메라'를 선보인다. 앞서 주우재는 홍익대학교 기계·시스템디자인공학과를 중퇴했다고 알려졌다.넷플릭스 예능 '도라이버'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다. 진경과 숙, 두 누나와 세호, 우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 강력하고 다채로운 케미와 함께 이들이 보여주는 다소 얼빠진 캐릭터 버라이어티 쇼는 매주 웃음의 향연.게임, 분장, 벌칙, 여행, 먹방, 토크와 때때로 감동까지 선사하며 탄탄한 팬층을 형성하고 있다. 현재, 시즌1 '도라이버 잃어버린 나사를 찾아서', 시즌2 '잃어버린 핸들을 찾아서'에 이어 '시즌3 도라이 해체쇼'까지 승승장구하고 있다.오는 9일(일)은 '도라이버 시즌3:도라이 해체쇼'의 화려한 개막을 알린다. '도라이 해체쇼'는 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 우영이 매회 주인공이 되어 '도라이'의 본 모습을 낱낱이 파헤치는 '본격 인물 탐구 심화편'을 시작한다.다섯 도라이 중 가장 지적이고, 잘난 척의 대명사 주우재가 첫 번째 주인공으로 선택된다. 도라이버 4남매 중 MZ의 아이콘인 넷째 주우재는 명석한 두뇌와 탁월한 센스를 지녔지만 4가지가 다소 부족한 게 흠. 대문자 T의 대명사지만 only 도라이버에서 박장대소 주우재, 울보 주우재 등 다양한 감정선의 주우재가 노출되고 있다. 둘째 누나 진경과는 모델 출신의 공통점이 있지만 잘난 척하는 동생과 약 올릴 때마다 매번 당하는 누나로 잡아먹지 못해 안달 난 아슬아슬한 천적 관계를 유지하고 있다.첫 번째 실험 카메라의 주인공이 주우재라는 말에 최근 이혼했다고 알려진 홍진경은 "그럼 우재 인성 나오는데"라며 우재 잡을 기회를 노리는 흑표범의 미소를 짓는다. 그러나 실제로 홍진경은 실험 카메라가 무르익는 동안 우재 실험 카메라라는 사실조차 잊어버렸다는 후문이어서 홍진경이 또 우재로 인해 약 오르는 상황이 펼쳐질지 혹은 일생일대 최고의 복수전을 펼칠 수 있을지 뜻밖의 반전이 담긴 '우재 실험 카메라'가 공개된다.'도라이버'는 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr