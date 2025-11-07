사진=지드래곤 관계자 SNS

가수 지드래곤이 리치 면모를 뽐냈다.지난 6일 지드래곤의 관계자가 운영하는 것으로 알려진 인스타그램 계정에는 영화 필름 이모티콘과 함께 여러 장의 사진들이 올라왔다.공개된 사진들 속에는 지드래곤이 자신의 공연 실황이 담긴 영화를 관람하기 위해 영화관을 찾은 모습. 특히 그는 두 다리를 펼 수 있는 특별관에 나홀로 팝콘을 두고 누워서 영화를 관람하는 등 여유로운 면모를 보여 눈길을 끌었다.한편 지드래곤은 지난 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 환영 만찬 공연에서 국악을 가미한 오프닝으로 시작한 '파워'부터 '홈 스윗 홈', '드라마' 등을 열창했다. 특히 한국의 전통 모자 '갓'을 현대적으로 재해석했으며 태극기를 형상화한 수트로 시선을 사로잡았다.각국 정상들은 스마트폰을 꺼내 영상을 촬영하며 무대에 호응했다. 만찬이 끝난 뒤에는 각국 정상들은 자신들의 SNS에 지드래곤의 무대 영상을 올리기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr