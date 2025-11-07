사진=박지연 SNS

방송인 이수근 아내 박지연 씨가 신장 이식술 이후 근황을 전했다.박지연 씨는 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "오늘의 도시락"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박지연 씨가 4개의 직사각형 틀에 견과류와 고구마, 바나나, 야채찜 등 다양한 음식과 반찬들을 담은 모습. 특히 박지연 씨는 남편 이수근을 위해 손수 도시락을 싼 면모를 보여 눈길을 끌었다.앞서 박지연은 2011년 둘째 임신 당시 임신중독증으로 인해 신장 기능에 이상이 생기면서 한 차례 신장 이식 수술을 받은 바 있다. 그는 이번 두 번째 신장 이식을 친오빠로부터 받은 것으로 전해져 뜨거운 응원을 받았다.한편 스타일리스트 출신인 박지연은 12살의 나이차를 극복하고 2008년 이수근과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 그는 평소에도 이수근을 위해 수준급의 음식 솜씨를 발휘하는 등 내조에 힘쓰고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr