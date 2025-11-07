사진=텐아시아DB

사진=에이스팩토리

지난 8월 10년 동행했던 유본컴퍼니와 결별했다고 알려진 1979년생 배우 조우진이 에이스팩토리와 전속계약을 체결했다.5일 종합 엔터테인먼트사 에이스팩토리가 조우진과의 전속계약 체결을 알렸다. 에이스팩토리는 "영화와 드라마를 넘나들며 믿고 보는 연기로 사랑받고 있는 조우진을 새 식구로 맞이하게 되어 진심으로 기쁘다. 여러 장르를 소화하는 폭넓은 스펙트럼을 펼치고 있는 배우인 만큼 더욱 다양한 작품으로 활동할 수 있도록 전폭적으로 지원할 것"이라고 전했다.조우진은 영화 '내부자들', '남한산성', '1987', '국가부도의 날', '킹메이커', '외계+인' 1, 2부, '하얼빈', '사마귀', '보스', 드라마 '도깨비', '미스터 션샤인', '수리남', '강남 비-사이드' 등 굵직한 작품에서 강렬한 인상을 선사하며 대한민국을 대표하는 연기파로 자리매김했다. 시대와 장르를 초월하는 폭발적인 연기와 선과 악의 경계를 자유롭게 넘나드는 폭넓은 연기로 대중의 신뢰를 쌓아온 조우진은 매 작품 전작이 떠오르지 않을 만큼 몰입감 있는 열연으로 '천의 얼굴'이라는 수식어를 입증했다.최근 넷플릭스 영화 '사마귀'에서 은퇴한 레전드 킬러 독고 역을 맡아 날렵하면서도 묵직한 액션을 선보이며 카리스마 넘치는 모습으로 시선을 사로잡은 데 이어, 영화 '보스'에서는 차기 보스 0순위 조직의 이인자이지만 중식당 미미루로 전국구 평정을 꿈꾸는 주인공 순태 역을 맡아 액션과 코미디가 어우러진 유쾌한 캐릭터로 조우진 표 코미디를 제대로 펼치며 242만 관객을 극장으로 이끌었다.압도적인 캐릭터 해석 능력과 폭넓은 연기 스펙트럼으로 쉴 틈 없는 열일 행보를 이어가고 있는 조우진이 에이스팩토리와 함께 펼쳐갈 작품 활동에 귀추가 주목된다. 한편, 조우진과 전속계약을 체결한 에이스팩토리는 드라마 제작 및 매니지먼트 사업을 포괄하는 종합 엔터테인먼트사로 이종석, 이준혁, 유재명, 이시영, 염혜란, 윤세아, 이규형, 장승조, 최대훈 외 다수의 배우가 소속됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr