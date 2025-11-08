공부왕찐천재

방송인 장영란이 소탈한 모습을 보였다.지난 6일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에 ‘유튜브 최초 출연! 전지현이 처음 밝히는 데뷔부터 결혼까지 인생 풀스토리’라는 제목의 영상이 공개됐다. 전지현과 홍진경, 장영란, 이지혜, 남창희 등이 함께 출연했다.이날 장영란은 블랙 미니 드레스를 입고 등장했다. 브랜드 H사의 리본 프런트 새틴 미니 드레스의 가격은 6만6900원이다. 마치 '인간 리본'같은 모습을 드러냈다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 또 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5000만 원에 매입해 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr