사진=MBC '놀면 뭐하니?'

'놀면 뭐하니' 정준하가 출연료 먹튀와 바가지 가격 의혹에 해명했다.8일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 하하가 시작한 화제의 프로젝트 '인사모'(인기 없는 사람들의 모임) 총회가 펼쳐졌다.이날 자리에는 배우 허성태, 현봉식, 한상진, 김광규, 가수 에픽하이 투컷, 코미디언 허경환, 방송인 정준하, 이종 격투기 선수 최홍만이 참석했다.허성태는 정준하와의 인연을 공개하며 "돈 떼어먹었다. 출연료 날아갔다"고 폭로했다. 알고 보니 허성태가 출연자 리스트에서 정준하 이름을 보고 함께 예능 프로그램에 출연했는데, 출연료를 받지 못했던 것.허성태는 정준하 저격을 이어갔다. 그는 "압구정 하는 가게에 갔는데, '이것도 먹어봐, 저것도 먹어봐' 하더라. 서비스인 줄 알았는데, 계산서 보니까 다 있더라"고 털어놨다. 그러면서 "이 집은 못 오겠다"고 쐐기를 박아 웃음을 자아냈다.정준하가 당황하자 허성태는 "그래도 세 번이나 갔다"고 밝혔다. 이때 김광규는 "그 꼬칫집은 왜 사라졌냐"고 물었고, 허성태가 "바가지 많이 씌워서"라고 강조해 폭소케 했다.여기에 한상진까지 폭로전에 뛰어들었다. 그는 정준하 가게에서 추천받은 3가지를 먹었다고 밝히며 "어묵탕만 서비스더라. 나머지는 전부 계산했다"고 이야기했다. 이어 "그래도 따뜻한 형이다. 얼마 전 김치를 집으로 보내줬다"고 전했다.유재석은 "정준하가 아까 '다들 안 친해서 디스를 안 한다'고 했다. 디스를 하는데 왜 안 받아주냐. 이런 티키타카 원한 거 맞냐"며 웃음을 지었다.정준하는 "내가 성태 돈 떼어먹은 줄 알겠다. 나도 피해자다. 시즌2까지 했는데 돈을 한 푼도 못 받았다"면서 "바가지 씌운 것도 아니다. 자기들끼리 먹은 거 계산하고 간 것"이라고 해명했다.한편, '가게 가면 만날 수 있는 스타'로 꼽힌 정준하는 "가게에서 지인들과 식사를 하는데 뒤에서 누가 와락 안더라. 아는 사람인 줄 알았는데 모르는 사람이었다. '팬인데 안으면 안 돼요?'라고 하더라. 친절하다가도 가끔 이런 분들 때문에"라며 불편을 토로했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr