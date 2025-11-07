텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

배우 하지원이 편안한 공항 스타일링을 선보였다.하지원은 지난 6일 오전 뉴욕 한류박람회 참석 일정차 인천국제공항을 통해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다.이날 하지원은 화이트 후드 이너 컬러가 포인트인 블랙 패딩을 입고 등장했다. 여기에 스키니 진과 롱부츠, 크로스백으로 꾸안꾸룩을 매치했다.하지원의 패딩은 브랜드 P사의 제품으로 가격은 225만원으로 알려졌다. 하단 히든 스트링과 후드 안쪽 컬러가 전체적으로 귀여움을 드러낸다.한편, 하지원은 주지훈과 함께 내년 방영 예정인 ENA 월화드라마 '클라이맥스'에 출연한다. 대한민국을 움직이는 거대한 재계와 연예계를 배경으로 끝없는 욕망을 가진 부부가 각자 정상의 자리에 오르기 위해 서로를 짓밟는 이야기다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr