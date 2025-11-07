전교 1등 서울대 출신이라더니…"처참해" 요리 제대로 망쳤다 ('나혼산')

사진제공=MBC

전교 1등 서울대학교 출신 배우 옥자연이 ‘뚜벅이 백패킹’에서 야심 차게 준비한 로망 메뉴가 공개된다. 직접 반죽하고 끓여 만든 팥칼국수를 맛본 옥자연은 예상치 못한 맛에 “처참했어요”라고 해 기대를 모은다.7일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 가을을 맞이해 ‘뚜벅이 백패킹’을 떠난 옥자연의 모습이 공개된다.공개된 사진 속에는 본격적으로 ‘나 홀로 백패킹’을 즐기는 옥자연의 모습이 담겨 있다. 대중교통을 타고 ‘고행길’을 걸어온 그는 이번 백패킹을 위해 준비한 로망 실현에 나선다.먼저 옥자연은 긴 나뭇가지를 주워 칼로 깎아 젓가락 만들기에 도전한다. 거침없는 그의 칼질에 탄생한 젓가락의 모습은 어떨지 기대가 모인다.이어 옥자연은 어디서도 보지 못한 로망의 캠핑 요리에 도전한다. 그가 코펠에 팥을 삶고 통밀가루로 직접 반죽하는 모습이 포착된다.집에서 손수 도토리묵을 쑤고 자연의 맛을 담은 놀라운 요리 실력을 자랑했던 옥자연. 그가 오랜 시간 공을 들여 만든 캠핑 요리는 어떤 맛일지 기대가 쏠린 가운데, 맛을 본 그는 “처참했어요”, “까마귀도 비웃는 것 같았어요”라며 예상치 못한 반전을 보여준다.옥자연은 가을의 흔적을 모아 자신만의 방식으로 백패킹의 추억을 만드는가 하면, 처참한 첫 식사를 만회하기 위해 ‘옥돔밥’과 ‘옥돔국’으로 ‘옥돔 한 상’을 준비한다. 정성을 쏟아 만든 ‘옥돔 한 상’은 성공했을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr