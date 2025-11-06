프로듀서 겸 가수 이재(EJAE)가 자신의 히트곡을 쏙 빼닮은 황금같은 밤을 보냈다.
이재는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "A moment for the DRESS?!?! thank you"(드레스를 위한 순간들, 고마워요)라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.
공개된 게시물들 속에는 이재가 한 어워즈에 참석해 드레스 자태를 뽐내고 있는 모습. 이재는 자신을 위해 해당 드레스가 제작됐음을 알리며 "had so much fun💙 truly a golden night🥹"(시상식이 재미있었고 정말 황금같은 밤이었다)고 회상해 눈길을 끌었다.
한편 1991년생으로 올해 33세인 이재는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'Golden'(골든)을 작곡·가창해 화제가 된 인물이다. SM엔터테인먼트에서 12년 동안 연습생 생활을 한 것으로 알려졌으며, 프로듀서로 전향 후 SM 소속 그룹 레드벨벳과 에스파의 노래를 일부 만들었다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
