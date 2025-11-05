사진=최연수 SNS

요리사 최현석의 딸 최연수가 결혼 한 달 만에 근황을 전했다.최연수는 지난 4일 자신의 인스타그램에 "결혼 후 갑자기 배가 눈에 띄게 나온 우리 태현씨... 운동도 하고, 식단도 같이 해봤는데 도무지 안 빠지더라구요ㅋㅋㅋ"라며 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최연수가 남편의 다이어트 상담에 동행한 모습. 특히 결혼 한 달 만에 남편의 배가 나왔다고 말해 현실 부부 모먼트를 보여 눈길을 끌었다.최연수는 지난 9월 21일 그룹 딕펑스 보컬 김태현과 12살 나이 차이를 극복하고 결혼식을 올렸다. 최연수가 딕펑스의 오랜 팬이었다는 사실이 알려지며 화제를 모으기도 했다.최연수는 2017년 슈퍼모델 선발대회에 출전해 이름을 알렸으며, 이듬해 Mnet '프로듀스48'에 참가해 주목받았다. 이후 드라마 '돈라이 라희' 등에 출연하며 활동을 이어갔다. 김태현은 2010년 밴드 딕펑스의 보컬로 데뷔했으며, 2012년 Mnet '슈퍼스타K4'에서 준우승을 차지하며 대중적인 인기를 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr