공조 살인과 가정 폭력 소재는 과연 대중을 설득할 수 있을까.5일 오전 서울 용산구 용산아이파크몰 CGV에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '당신이 죽였다'의 제작발표회가 진행됐다. 현장에는 이정림 감독, 배우 전소니, 이유미, 장승조, 이무생이 참석했다.'당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈.이날 이 감독은 "비슷한 트라우마를 가진 두 여자가 죽거나 죽이지 않으면 결코 벗어날 수 없는 지옥같은 삶에서 탈출하기 위해 살인을 결심하고 서로 연대하지만 예상할 수 없는 일에 휘말리는 이야기를 그린 시리즈"라고 소개했다.일본 소설 '나오미와 가나코'를 원작으로 하고 있는 작품에 대해 이 감독은 "소설이 나온 지 얼마 안 됐을 때, 워낙 작가님의 팬이라 읽게 됐다. 두 여자의 삶에 공감하고 슬퍼했다. 그럼에도 나아가는 모습에 여러 감정이 들어왔는데, 영상화가 된다는 소식을 듣고 내게 기회가 왔으면 좋겠다 했다. 글을 읽고 정말 좋아서, 잘 만들어야겠다는 생각으로 촬영하게 됐다"라고 떠올렸다.전소니는 극 중 자신도 겪었던 지옥에서 친구를 구하기 위해 희수(이유미 분)에게 살해 공모를 제안하는 조은수로 분했다. 은수를 연기하면서 중점을 둔 부분에 대해 "이들의 선택이 어느 정도 보시는 분들에게 설득력이 있기를 바랐다"라고 얘기했다.이유미는 남편 노진표(장승조 분)의 반복되는 폭력 속에서 살아가고 있는 조희수로 분했다. 그는 "카메라 앞에 서 있는 희수를 완벽히 진짜인 사람처럼 보이게끔 하는 게 나의 첫 번째 목표였다"라고 말했다.장승조는 작품에서 가정폭력을 행사하는 희수의 남편 노진표 역과, 진소백이 운영하는 진강상회의 직원 장강 역으로 1인 2역을 맡는다. 이 감독은 "장승조가 두 가지 얼굴이 있어서 캐스팅했다. 장승조는 나쁜 역할을 할 때 사람을 살짝 흘긴다. 대본 얘기할 때도 기본적으로 사람을 흘겨봐서 내가 '곁눈질 좀 하지 마라. 정면을 보라'고 얘기하기도 했다. 평소에는 너무 다정하고 좋은 아빠다. 그런 모습이 장강과 일치했다"라고 캐스팅 비하인드를 밝혔다.이무생은 은수와 희수의 비밀스러운 조력자인 진소백을 연기한다. 장발로 변신한 이무생은 "헤어스타일은 감독님과 많은 이야기를 나눠서 정했다. 더욱 중요한 건 어두운 과거에 갇혀있는 캐릭터라 순간순간 심연에서 펼쳐지는 두려움이 있다. 그걸 어떻게 효과적으로 표현할 것인가에 대해 생각했다. 은수와 희수를 만나게 되면서 자신의 트라우마에 대해 한발짝 멀어지게 되고자 하는 것에 대해 고민을 많이 했다. 은수와 희수의 어른으로서 같이 일을 하는 데 있어서 그들에게 너무 멀지도, 너무 가깝지도 않은 거리감을 표현하는 지점에 대해서도 고민했다"라고 설명했다.이 감독은 다소 폭력적인 요소에 대해 “텍스트로 보는 것보다 시각적으로 접했을 때 훨씬 충격이 크고 자극이 된다는 것을 이 드라마를 시작할 때부터 마음의 염두를 해두고 있었다. 정말 이야기를 많이 해서 진짜 필요한 것만 넣으려 했다. 유심히 보면 신체와 신체가 닿는 순간은 거의 없다. 전후의 상황을 보여줘서 처참한 분위기를 내어서 최대한 표현하려고 했다. 그때 많이 배웠다. 그런 부분에 균형을 잘 잡으려고 노력했다”라고 설명했다.그러면서 “이야기 중심 소재가 가정 폭력이라는 건 피할 수가 없는 것 같다. 인물들이 하게 되는 선택을 하게 된 것 같다. 은수, 희수에 올라타면 힘들 수 있고 불편할 수 있는 장면들이 너무 많지만 이들에 올라타서 응원하게 되면 행복해질 수 있나 궁금증이 생길 것 같고 믿음이 생길 수 있을 것 같다. 그런 걸 염두하면서 만들었다. 개인적으로는 어려움을 이야기해도 사람들이 보지 않으면 속상하지 않냐. 너무 드라마가 쳐지지 않게 음악도 많이 올리려고 이야기했고 주변 인물들을 활용하면서 잘 끌어가려고 노력했다”라고 덧붙였다.'당신이 죽였다'는 오는 7일 넷플릭스에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr