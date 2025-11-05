텐아시아 DB

텐아시아 DB

배우 전소니와 이유미가 서로의 호흡에 대해 만족했다.5일 오전 서울 용산구 용산아이파크몰 CGV에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '당신이 죽였다'의 제작발표회가 진행됐다. 현장에는 이정림 감독, 배우 전소니, 이유미, 장승조, 이무생이 참석했다.이날 전소니는 "이유미는 긍정적인 사람이다. 처음 만났을 때도 그런 분위기가 좋은 영향을 끼쳐서 든든했다. '은수'가 '희수'를 보는 시선에 어떤 노력이 필요하지 않았다"고 했다. 이유미는 "언니를 처음 봤을 때부터 따듯한 사람이라는 게 느껴져서 친해지고 싶었다. 쉬지 않고 질문을 쏟아내면서 서로를 알아갔다. 같이 뭔가를 해나가는 것 자체가 즐겁고 믿음이 가고, 행복한 시간이었다"고 애정을 드러냈다.'당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈. 오는 7일 넷플릭스에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr