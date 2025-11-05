/사진 = 롤링썬더 캡처

코미디언 이경실이 고(故) 전유성의 묘비명과 관련된 가짜뉴스에 대해 강력히 부인했다.5일, 이경실은 유튜브 채널 '롤링썬더'에서는 '아빠 이 정도면 나 잘 살았지? [신여성] EP.09 사랑하는 사람을 떠나보내는 방법'이라는 제목의 영상에서 전유성에 대한 이야기를 나눴다.이날 방송에서 이경실은 고 전유성의 묘비명과 관련한 허위 소문에 대해 언급하며 사실을 바로잡았다.이경실은 녹화일 기준으로 "전유성 오빠는 수목장을 하고, 지금은 납골당에 계신다"며 "묘비명은 아직 정해지지 않았는데, 최근에 가짜뉴스가 돌고 있다"고 전했다. 이어 그는 "SNS에 이런 말이 나돌고 있었다. '웃지 마라, 너도 곧 온다'라고 묘비명이 적혔다더라"며 "그런 내용은 사실이 아니다. 말도 안 된다"고 강조했다. 또한 "제발 그런 소문은 퍼지지 않도록 해달라"며 유언비어의 확산을 경고했다.이날 방송에서 이경실은 사랑하는 사람을 떠나보내는 법에 대해서도 자신의 생각을 나눴다. 그는 "사람이 떠난 뒤에 남은 사람으로서 할 수 있는 일이 있다면, 아프다고 하면 그 사람에게 맛있는 밥을 사주고, 그 사람에게 '내가 이렇게 함께 시간을 보내고, 너의 기운을 조금이라도 나누고 싶다'는 생각을 전하는 것"이라고 전했다.이경실의 절친인 조혜련도 이에 동조하며 "이번에 전유성 오빠에게 내가 '먼저 가 있으면 내가 갔을 때 오빠를 재밌게 해주겠다'고 말했더니, 그 말을 하니 이별이 조금 더 잘 된 것 같다"며 자신의 경험을 나누었다.한편, 고 전유성은 지난 9월 25일 폐기흉으로 치료를 받던 중 상태 악화로 세상을 떠났다. 향년 76세. 전유성은 대한민국 코미디계의 큰 별로 많은 이들이 애도했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr